К 75-летию Победы: в правительстве Молдовы утвердили план мероприятий

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Программу памятных мероприятий в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне утвердили в правительстве Молдовы на заседании в среду.
Согласно проекту, за организацию всех акций будет отвечать специальная комиссия во главе с премьером Ионом Кику.
В ее состав, помимо министров и представителей органов центральной власти, вошли также башкан АТО Гагаузия Ирина Влах, примар Кишинева Ион Чебан, председатель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович, руководитель Союза ветеранов Молдовы Алла Мироник.
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Проект представил глава Минобороны Виктор Гайчук.
"Он основан на предложениях министерств, а также разных общественных организаций, в том числе и по защите ветеранов. После утверждения проекта мы сможем организовать в стране все мероприятия, посвященные 75-летию Победы, на высшем уровне", - заявил министр.
Большое празднование
В Молдове к этой дате подготовят специальные памятные награды для участников войны, которые затем торжественно вручат ветеранам.
Получат свое продолжение различные проекты, посвященные Великой Отечественной войне, такие, как "Дороги памяти". Будут и далее проводиться работы по поиску еще не обнаруженных воинских захоронений на территории страны.
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К этой важной дате детский творческий центр "Артико" подготовит тематический спектакль.
А в Национальной библиотеке и имени Иона Крянгэ откроют выставки, посвященные войне. Также подобные экспозиции планируется организовать и в Национальном музее истории.
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В Академии Наук Молдовы пройдет научная конференция, посвященная 75-летию Победы в ВОВ.
Ко дню годовщины в учебные заведения пригласят ветеранов, которые поделятся с учащимися своими воспоминаниями и мыслями о пережитом.
Также запланированы различные спортивные соревнования для школьников и студентов.
"Вечность" и другие мемориальные комплексы
В ходе подготовки к празднованию Победы власти в феврале намерены изучить состояние мемориала "Вечность". Будут выделены средства на его восстановление, а также с февраля по май пройдут сами ремонтные работы.
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На постоянной основе планируется отслеживать состояние других мемориальных комплексов в стране, а также воинских захоронений. К уходу за последними привлекут и волонтеров из рядов молодежи.
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