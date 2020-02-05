К 75-летию Победы: в правительстве Молдовы утвердили план мероприятий

Знаменательную дату в республике планируют встретить масштабно. Молдавская делегация также примет участие в праздничном параде на Красной площади в Москве.

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Программу памятных мероприятий в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне утвердили в правительстве Молдовы на заседании в среду.

Согласно проекту, за организацию всех акций будет отвечать специальная комиссия во главе с премьером Ионом Кику.

В ее состав, помимо министров и представителей органов центральной власти, вошли также башкан АТО Гагаузия Ирина Влах, примар Кишинева Ион Чебан, председатель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович, руководитель Союза ветеранов Молдовы Алла Мироник.

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Проект представил глава Минобороны Виктор Гайчук.

"Он основан на предложениях министерств, а также разных общественных организаций, в том числе и по защите ветеранов. После утверждения проекта мы сможем организовать в стране все мероприятия, посвященные 75-летию Победы, на высшем уровне", - заявил министр.

Большое празднование

В плане мероприятий подчеркнуто, что делегация ветеранов, а также молдавские военные 9 мая примут участие в параде Победы на Красной площади в Москве.

В Молдове к этой дате подготовят специальные памятные награды для участников войны, которые затем торжественно вручат ветеранам.

Получат свое продолжение различные проекты, посвященные Великой Отечественной войне, такие, как "Дороги памяти". Будут и далее проводиться работы по поиску еще не обнаруженных воинских захоронений на территории страны.

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В списке культурных мероприятий - концерты и фестивали ко Дню Победы. Также будут запущены национальные фестивали "Вера. Надежда. Любовь - Победа 75" и "Вечная память".

К этой важной дате детский творческий центр "Артико" подготовит тематический спектакль.

А в Национальной библиотеке и имени Иона Крянгэ откроют выставки, посвященные войне. Также подобные экспозиции планируется организовать и в Национальном музее истории.

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В Академии Наук Молдовы пройдет научная конференция, посвященная 75-летию Победы в ВОВ.

Ко дню годовщины в учебные заведения пригласят ветеранов, которые поделятся с учащимися своими воспоминаниями и мыслями о пережитом.

Также запланированы различные спортивные соревнования для школьников и студентов.

"Вечность" и другие мемориальные комплексы

В ходе подготовки к празднованию Победы власти в феврале намерены изучить состояние мемориала "Вечность". Будут выделены средства на его восстановление, а также с февраля по май пройдут сами ремонтные работы.

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На постоянной основе планируется отслеживать состояние других мемориальных комплексов в стране, а также воинских захоронений. К уходу за последними привлекут и волонтеров из рядов молодежи.

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