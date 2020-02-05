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К 75-летию Победы: в правительстве Молдовы утвердили план мероприятий

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (85)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200205/29095322/v-pravitelstve-utverdili-plan-meropriyatiy-k-75-letniyu-pobedy-v-vov.html

Знаменательную дату в республике планируют встретить масштабно. Молдавская делегация также примет участие в праздничном параде на Красной площади в Москве.

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Программу памятных мероприятий в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне утвердили в правительстве Молдовы на заседании в среду.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Согласно проекту, за организацию всех акций будет отвечать специальная комиссия во главе с премьером Ионом Кику.

В ее состав, помимо министров и представителей органов центральной власти, вошли также башкан АТО Гагаузия Ирина Влах, примар Кишинева Ион Чебан, председатель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович, руководитель Союза ветеранов Молдовы Алла Мироник.

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Проект представил глава Минобороны Виктор Гайчук. 

"Он основан на предложениях министерств, а также разных общественных организаций, в том числе и по защите ветеранов. После утверждения проекта мы сможем организовать в стране все мероприятия, посвященные 75-летию Победы, на высшем уровне", - заявил министр. 

Большое празднование

Президент РФ Владимир Путин и президент Молдовы Игорь Додон на военном параде в ознаменование 72-й годовщины Победы в ВОВ. Архивное фото.
© Sputnik / Алексей Никольский
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В плане мероприятий подчеркнуто, что делегация ветеранов, а также молдавские военные 9 мая примут участие в параде Победы на Красной площади в Москве. 

В Молдове к этой дате подготовят специальные памятные награды для участников войны, которые затем торжественно вручат ветеранам. 

Получат свое продолжение различные проекты, посвященные Великой Отечественной войне, такие, как "Дороги памяти". Будут и далее проводиться работы по поиску еще не обнаруженных воинских захоронений на территории страны.

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Проведение парада Победы в Москве, архивное фото.
© Sputnik / Evgueni Biatov
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В списке культурных мероприятий - концерты и фестивали ко Дню Победы. Также будут запущены национальные фестивали "Вера. Надежда. Любовь - Победа 75" и "Вечная память".

К этой важной дате детский творческий центр "Артико" подготовит тематический спектакль. 

А в Национальной библиотеке и имени Иона Крянгэ откроют выставки, посвященные войне. Также подобные экспозиции планируется организовать и в Национальном музее истории.

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В Академии Наук Молдовы пройдет научная конференция, посвященная 75-летию Победы в ВОВ.

Ко дню годовщины в учебные заведения пригласят ветеранов, которые поделятся с учащимися своими воспоминаниями и мыслями о пережитом.

Также запланированы различные спортивные соревнования для школьников и студентов.

"Вечность" и другие мемориальные комплексы 

В ходе подготовки к празднованию Победы власти в феврале намерены изучить состояние мемориала "Вечность". Будут выделены средства на его восстановление, а также с февраля по май пройдут сами ремонтные работы.

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На постоянной основе планируется отслеживать состояние других мемориальных комплексов в стране, а также воинских захоронений. К уходу за последними привлекут и волонтеров из рядов молодежи.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (85)

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