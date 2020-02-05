Прут был форсирован, но медали иракцам за это не дали

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Семья иракцев из трех человек не сумела далеко уйти от реки Прут, после того как незаконно пересекла молдавско-румынскую границу.

В секторе Хуши были задержаны 21-летние мужчина и женщина, которые вместе с 3-летним ребенком форсировали водную преграду на резиновой надувной лодке недалеко от села Гермэнешть, сообщает местная газета Vremea Noua со ссылкой на сообщение пограничной полиции соседней страны.

Нарушителей границы заметили с помощью тепловизора, после чего на место происшествия был отправлен пограничный патруль. Задержанные признались, что пересекли границу незаконно и намеревались через территорию Румынии направиться дальше, в страны Западной Европы, с целью поиска работы.

На основании соглашения о реадмиссии между двумя странами нарушители были переданы пограничным властям Республики Молдова, которые продолжат расследование инцидента.

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