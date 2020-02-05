Прут был форсирован, но медали иракцам за это не дали

Нарушители переданы румынскими пограничниками своим молдавским коллегам, которые продолжат расследование инцидента.
КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Семья иракцев из трех человек не сумела далеко уйти от реки Прут, после того как незаконно пересекла молдавско-румынскую границу.
В секторе Хуши были задержаны 21-летние мужчина и женщина, которые вместе с 3-летним ребенком форсировали водную преграду на резиновой надувной лодке недалеко от села Гермэнешть, сообщает местная газета Vremea Noua со ссылкой на сообщение пограничной полиции соседней страны.
Нарушителей границы заметили с помощью тепловизора, после чего на место происшествия был отправлен пограничный патруль. Задержанные признались, что пересекли границу незаконно и намеревались через территорию Румынии направиться дальше, в страны Западной Европы, с целью поиска работы.
На основании соглашения о реадмиссии между двумя странами нарушители были переданы пограничным властям Республики Молдова, которые продолжат расследование инцидента.