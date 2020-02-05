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Министерство здравоохранения

Минздрав: риск возникновения вспышки коронавируса в Молдове минимален

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
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Ответственные за здравоохранение структуры подчеркивают, что республика находится в "зеленной зоне" и призвала граждан не паниковать.

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Парламентская комиссия по социальной защите, здравоохранению и семье заслушала госсекретаря Минздрава Мариану Головач.

Чиновница рассказала, что для Молдовы риск проникновения коронавируса минимален и призвала граждан не паниковать.

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"Мы изучили состояние молдавских больниц. Особое внимание было уделено инфекционной больнице "Тома Чорбэ", которая обладает всеми условиями и располагает всем необходимым для лечения людей с подозрением на коронавирус, если таковое возникнет", - заявила госсекретарь.

ОБСЕ.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Головач заверила, что лечебницы обеспечены в достаточной степени противирусными препаратами. Впрочем, по ее словам, ведомство распорядилось о закупке дополнительных лекарств. Параллельно активизировалось и взаимодействие с международным организациями в области здравоохранения.

"К настоящему моменту Национальное агентство общественного здоровья тесно сотрудничает с лабораториями Всемирной организации здравоохранения. В случае подозрения на коронавирус анализы будут отправлены в лабораторию, расположенную в Германии. Мы также изучаем возможность закупки тестов для выявления вируса", - продолжила она.

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Чиновница подчеркнула, что Молдова находится в так называемой "зеленой зоне". Иными словами - риск возникновения вспышки коронавируса в стране минимален. Головач призвала граждан сохранять спокойствие и не паниковать.

Лаборатория, иллюстративное фото
© Sputnik / Сергей Пятаков
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Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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