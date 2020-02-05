Запретят ли в маршрутках стоячие места, и при чем здесь комфорт

В Молдове на законодательном уровне четко не прописано точное число людей, которых можно перевозить стоя в общественном пассажирском транспорте.

КИШИНЕВ, 5 фев - Sputnik. Вопрос перевозки "стоячих" пассажиров в микроавтобусах междугороднего значения будет решен в ближайшее время. Об этом заявил госсекретарь Минэкономики Юлиан Постикэ на пресс-конференции в среду.

"Классификация категории комфорта транспортного средства не имеет ничего общего с перевозкой пассажиров в положении стоя. На данный момент Кодекс автотранспорта позволяет транспортировку людей без посадочных мест на дистанции не больше 50 километров. Как это происходит в городах и, в частности, в Кишиневе", - отметил Постикэ.

Однако, как пояснил госсектерарь, на законодательном уровне четко не прописано точное число людей, которых можно перевозить таким образом.

"Этот вопрос поднимался и представителями министерства внутренних дел, и транспортными операторами. В феврале мы проведем с ними встречу, чтобы обсудить данную проблему. В то же время, этот вопрос не может быть решен без изменения законодательства", - считает чиновник.

По его словам, на данный момент специалисты Минэкономики изучили все предложения, которые поступили от ассоциаций патронатов транспортных операторов.

"В течение февраля мы планируем завершить работу над проектом по изменению Кодекс автотранспорта", - сказал госсекретарь.

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По его словам, по этому поводу предстоит обсуждение, так как есть разные мнения.

"Кто-то настаивает на перевозке пассажиров стоя на расстоянии менее 50 километров, есть те, кто считает, что расстояние может быть и больше, а некоторые утверждают, что транспортировка за городом в принципе должна осуществляться только на сидячих местах. Решение должно быть принято в ближайшее время", - заключил Постикэ.

К слову, с 2020 года вступили в силу новые тарифы на пассажирские междугородние перевозки. Теперь один километр пути стоит не 48, а 70 банов. Это касается не всех автобусов и маршруток, а лишь тех, у которых повышенный комфорт. Для того, чтобы получить сертификат о степени удобства, каждое транспортное средство должно пройти специальную проверку. С делать это нужно всем компаниям-перевозчикам до 1 октября 2019 года. Машины, которые не получат такой документ, не смогут обслуживать регулярные междугородние рейсы.

На рост тарифов правительство Молдовы пошло после многочисленных протестов транспортников.

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Граждане республики уже почувствовали эффект новых цен. В опросе, проведенном корреспондентом Sputnik Молдова, респонденты выразили недовольство тем, что поездки обходятся им дороже.

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