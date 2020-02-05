Срочное заседание в мэрии Кишинева: к чему готовятся столичные власти

КИШИНЕВ, 5 фев - Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан посоветовал подчиненным проявить максимальную бдительность в связи с метеопредупреждением, которое объявила Государственная гидрометеорологическая служба на 5-6 февраля. Об этом градоначальник заявил на заседании антикризисного штаба в среду.

В эти дни по всей стране действует "оранжевый" код метеоопасности из-за сложных погодных условий - сильный снег, на отдельных участках дорог движение может быть затруднено из-за формирования снежных заносов и гололедицы.

"Прошу, чтобы не было сюрпризов, как раньше – что нас что-то застало врасплох. Просьба, чтобы все подразделения были в режиме максимальной готовности и реагировали в случае необходимости", - сказал примар Кишинева Ион Чебан.

Градоначальник порекомендовал быть внимательнее, паркуя автомобили, и не оставлять машины под деревьями. По его словам, синоптики обещают смешанные осадки – дождь перейдет в снег, так как ночью ожидается понижение температур.

"Вы видите, что идет дождь, и объемы осадков довольно большие. Мы возвращались сегодня из Цынцерен и практически все дороги были залиты. Не дай Бог, чтобы все это превратилось в каток. Поэтому прошу быть крайне ответственным в каждом секторе и предпринять меры, которые от нас требуются, чтобы работа общественного транспорта не прерывалась, и чтобы люди, выезжая на работу, смогли нормально передвигаться по городу", - сказал советник примара Кишинева Тудор Гырбу.

Глава генерального управления жилищно-коммунального хозяйства Ион Бурдюмов заявил, что все необходимое оборудование подготовлено для вмешательства в ситуацию в случае необходимости.

"У нас запасено 840 тонн соли и 20 тонн хлорида кальция. Этого достаточно. Что касается единиц транспорта, то у нас есть 38 тракторов и 12 единиц типа HACO", - сказал он.

По его словам, все его подчиненные предупреждены о том, что в первые часы утра должны быть расчищены остановки общественного транспорта, тротуары и дворы жилых домов.

Глава управления общественного транспорта и путей сообщения Лилиан Копач сообщил, что все муниципальные предприятия обеспечены шинами, необходимым оборудованием, противогололедными материалами.

"Обратил внимание операторов линий маршрутных такси, чтобы они тоже были подготовлены - зимняя резина и все необходимое", - сказал Копач.

По его словам, сотрудники инспектората по патрулированию подключатся в случае формирования пробок или освобождения заблокированных автомобилей.

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