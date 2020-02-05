Итоги заседания кабмина: расширение доступа к медуслугам и другие решения

КИШИНЕВ, 5 фев - Sputnik. В среду премьер-министр Молдовы Ион Кику созвал заседание правительства. В самом его начале глава кабмина объявил об успешном завершении переговоров с миссией МВФ и благоприятных обстоятельствах для подписания с международной финансовой структурой новой программы, уточнив, что молдавские власти не брали на себя обязательств, которые бы негативно повлияли на рынок и уровень жизни.

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"Экономика Республики Молдова стала устойчивее к политической нестабильности. Об этом свидетельствуют результаты, достигнутые в 2019 году", - отметил Кику.

Среди документов, рассмотренных на заседании, одним из главных является проект Единой программы обязательного медицинского страхования, представленный министром здравоохранения Виорикой Думбрэвяну. Разработка направлена на улучшение доступа к качественным медицинским услугам и использование новых технологий, необходимых для точной диагностики и правильного лечения. В список медуслуг включаются процедуры диализа, химиотерапия и глазное протезирование.

Также правительство одобрило инициативу президента Молдовы, предусматривающие оплату государством расходов на пригородные и междугородние поездки - в клинику и обратно - для лиц, страдающих онкологическими заболеваниями и проходящих курс химиотерапии.

"Нам нужно здоровое общество, и мы предпримем все необходимые меры для обеспечения граждан качественными медицинскими услугами", - написал Игорь Додон на своей странице в Facebook.

Был утвержден и проект методологии финансирования институтов публичного права в области исследований и инноваций.

Одобрена программа "Управление государственным долгом на среднесрочный период (2020-2022)".

Помимо этого, правительство положительно оценило концепцию автоматизированной информационной системы "Электронный учет продаж", предназначенной для онлайн-контроля транзакций. Применение системы упростит управление процессами как для экономических агентов, так и для налоговой службы.

Министр юстиции представил законопроект о выявлении нарушений в сфере отмывания денег и финансирования терроризма, а также о мерах по предупреждению подобного рода нарушений.

Документ вводит ряд санкций и призван привести национальную систему в соответствие с европейскими требованиями.

Также кабмином был утвержден проект по подготовке праздничных мероприятий к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Согласно документу, за организацию всех празднований будет отвечать специальная комиссия во главе с премьером Ионом Кику.

В Молдове к этой дате подготовят специальные награды, которые будут торжественно вручены ветеранам. Намечен обширный список научных, культурных, спортивных мероприятий.Также выделены средства на восстановление мемориала "Вечность", которое продлится с февраля по май.

В этом году делегация ветеранов, а также молдавские военные примут участие в параде Победы на Красной площади в Москве.

На заседании правительства были рассмотрены и кадровые вопросы, в том числе отставка заместителя генерального директора Агентства публичной собственности и назначение заместителя генерального директора Национального агентства безопасности пищевых продуктов.

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