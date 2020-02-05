Юбилей Великой Победы — личное отношение

Колумнист Sputnik размышляет о том, почему сохранение памяти о подвиге воинов Великой Отечественной войны — это не только всеобщее, но и глубоко личное дело.

В эти дни во многих странах продолжается подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Министерства и госструктуры утрясают последние детали официальных юбилейных программ.

Набрали силу общественные акции, посвященных юбилею Победы, в которых участвуют десятки тысяч жителей стран СНГ и Европы. Одна из самых мощных по глубине эмоций — "Письма Победы", к которой присоединяются все новые активисты, общественные организации и средства массовой информации.

Письма Победы

В социальных сетях проект #ПисьмаПобеды собрал цитаты и фотоснимки сотен солдатских писем, фронтовых треугольников, которые хранятся в семейных архивах. Эти документы эпохи рассказывают о жизни воинов Великой Отечественной, о их фронтовом пути, о потерях и победах, о любви к близким, которые ждут их в тылу.

Телеканал RT запустил собственный проект #ПочтаПобеды. С помощью #ПочтыПобеды любой сможет написать письмо ветерану. Все отправленные в редакцию телеканала письма будут переданы адресатам.

Набирает обороты международная акция "Письмо Победы". Школьники городов и сел России и зарубежных стран пишут по два письма: в одном рассказывают о своих предках, прошедших Великую Отечественную войну, а во втором - поздравляют ветеранов с 75-летием Великой Победы. Акция охватила сотни тысяч детей, а в 2020 году к ней присоединились и приднестровские школьники.

Печальный счет

Личное отношение — это важно. Когда-то о подвиге воинов-освободителей детям рассказывали их отцы, прошедшие фронт. Потом — деды, ветераны Великой Отечественной, которых приглашали 9 мая в школьные актовые залы.

Но время идет, и близок тот печальный день, когда не останется никого, кто мог бы рассказать притихшим мальчикам и девочкам, какова была цена Победы.

В 2019 году в Молдове рядом с нами оставались всего около четырехсот ветеранов. С каждым годом растет этот грустный счет, который отражается в заголовках СМИ. "В Молдове не осталось ни одного Героя СССР, участника Великой Отечественной войны". "В Бельцах не осталось в живых ни одного участника освобождения города". "В Гагаузии не осталось ни одного здравствующего ветерана Великой Отечественной...", "В селе Ротар...", "В Шерпенах...", "В Авдарме...", "В Валя Пержей...", "В Басарабяске...".

Для нас всех важно, чтобы история Победы прошла не только через детские глаза и уши, но и через сердце.

"Письма Победы" как раз и касаются сердца, самой его глубины. Воспитывают личное отношение, когда сухие цифры и факты оживают, становятся ясными, зримыми, встают рядом и будут сопровождать маленького человека на протяжении всей его жизни.

Дети, как известно — это наше будущее, а именно за будущее и бились воины Великой Отечественной. И фактически, личное отношение к Победе в Молдове — это не столько вопрос понимания истории, сколько выбор будущего для страны.

Вопрос выбора

Спустя 75 лет после окончания войны, в годы геополитической конфронтации, нам снова приходится решать, каким станет будущее, быть или не быть молдавскому государству. Вариантов немного — два.

В одном будущем существует независимая и суверенная Молдова, многонациональный молдавский народ. В другом — такой страны нет на карте мира, а такого народа нет в списке наций.

Все знают, что молдавская государственность сегодня существует благодаря Победе, послевоенным Парижским мирным договорам 1947 года, закрепившим границы в Европе. Однако эта тема —глубже, более персональная и личная, чем кажется на первый взгляд.

Сейчас решать приходится каждому за себя. Кто я такой — часть многонационального народа-победителя, который отстоял право на собственное государство и собственный путь? Или "жертва советской оккупации", проигравшая сторона во Второй мировой войне, для которой история возобновления государственности Молдовы — это "идеологическая диверсия", тягостное ощущение несвободы, от которого надо избавиться?

Отношение каждого из нас

Четыреста тысяч уроженцев Молдовы бились на фронтах Великой Отечественной, трудились в тылу, восстанавливали мирную жизнь разрушенного войной края — чтобы сегодня, спустя 75 лет, мы не забывали о том выборе, который каждый день, каждый миг своей жизни приходилось делать миллионам фронтовиков, павших в сражениях.

Нет в Молдове такой семьи, в историю которой не вписаны страницы, посвященные величайшему подвигу в истории человечества — поражению нацизма. Будет правильным сказать, что к Дню Победы готовится каждый из нас. И каждому, в очередной раз, нужно будет подтвердить свой, личный выбор. Свое, личное отношение.

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