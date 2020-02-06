Коронавирус нового типа: чем он опасен для жизни

Что из себя представляет коронавирус нового типа, а также о том, есть ли риск, что инфекция дойдет до Молдовы. На все эти вопросы ответ дал доктор медицинских наук Константин Спыну.

КИШИНЕВ, 6 фев - Sputnik. Специфического лечения от коронавируса нового типа нет, отмечают специалисты. Больным прописывают такие же препараты, как и в случае с сезонными гриппом. Важно, чтобы заразившийся человек был срочно госпитализирован и получал необходимую медпомощь, уточняют врачи.

"Если человек возвращается из стран, где были зарегистрированы случаи заболевания, или он посещал там рынки, где продаются морепродукты, то тогда можем обсуждать это как подозрительный случай", - заявил в интервью радиостудии Sputnik Молдова доктор медицинских наук Константин Спыну.

По его словам, на въезде в страну у человека должны измерять температуру, и если у него будут симптомы простуды, то его должны изолировать и отправить в инфекционную больницу Т. Чорбэ. В медучреждении такому пациенту предстоит провести порядка 14 дней – это инкубационный период вируса. "Если признаки инфекции не проявляются, то это означает, что человек вне опасности", - отметил эксперт.

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Коронавирус поражает легкие и может спровоцировать тяжелые формы пневмонии. Признаки заболевания похожи на обычную респираторную инфекцию – температура, головные боли, боль в горле.

Власти республики уверяют, что в Молдове не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом нового типа. Однако у Национального агентства общественного здоровья есть возможность контролировать передвижение вирусов по всей стране, включая коронавирус.

"Лаборатория Национального агентства общественного здоровья может противостоять коронавирусу. Каждый год мы получаем тесты для определения инфекции гриппа и два теста на коронавирусы для старых штаммов. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что мы также получим тесты для подтверждения нового штамма", - сказал Спыну.

По его словам, у коронавируса нового типа, вспышку которого зафиксировали в Китае, есть генетическая связь с предыдущими вариантами инфекции. К примеру, в 2003 году инфекция передавалась некоторыми видами летучих мышей и вызывала острый респираторный синдром. Тогда доля летальных исходов из общего числа больных составила 8%.

"В 2012-2013 годах появился новый вариант вируса в Саудовской Аравии от некоторых видов верблюдов. Тогда тоже было зарегистрировано несколько тысяч случаев заболевания и небольшой процент смертности. Новый штамм коронавируса похож на штамм 2003 года в пропорции 77%", - считает собеседник.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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