Жители домов в четырех секторах Кишинева останутся без электричества

Плановые отключения электроэнергии ожидаются на нескольких улицах в Кишиневе и в населенных пунктах в районах страны.

КИШИНЕВ, 6 фев - Sputnik. Компания Premier Energy сообщила, что 6 февраля в связи с проведением технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Ботаника:

- ул. Пэдурий, 20, 22, 25, 25/1, 36, Салкымилор, 28 - в период с 09.20 - 17.00.

- ул. Валя Кручий, 4/6, Дачия, 50 - в период с 09.00 - 17.00.

Центр:

- Хынчештское шоссе, 64 - в период с 09.00 - 12.00.

- ул. Ион Василенко, 32 - в период с 10.00 - 11.00.

- ул. Лех Качиньский, 3 - в период с 13.00 - 14.00.

Рышкановка:

- ул. Мирчешть. 56, 56/5, 60 - в период с 09.10 - 16.00.

- ул. Фанталулуй, 8, Г. Виеру, 14 - в период с 09.10 - 17.00.

Буюканы:

- ул. Е. Кока, 59, И. Ливеску, 29, И. Некулче 10, 12, 12/1, Милано, 1C, Штефан Няга 67, 74 - в период с 09.10 - 17.00.

- ул. Крихан Антон 11 - 33, 12 - 44, Дымбулуй 1, 1/1, 1/3, 2, 2B, 2/2, 2/3, 3, 4, 5, 5A, 5/1, 6, 7, Друмул Виилор 1, 2/4, Тимиш 3 - 19, 37, 6 – 34 - в период с 11.00 - 17.00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. Подробный список - на сайте premierenergy.md.

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