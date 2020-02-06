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Плохая погода создала трудности на границе — закрыты сразу несколько КПП

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200206/29104102/plokhaya-pogoda-sozdala-trudnosti-na-granitse.html

Отключения электричества из-за сильного ветра создали проблемы на многих пунктах перехода границы. Пограничная полиция оперативно сообщает об изменении ситуации.

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Сильный ветер и резкое похолодание создали проблемы для путешественников, пересекающих границы Молдовы. Из-за непогоды и отключений электричества в ночь со среды на четверг были закрыты сразу несколько пунктов перехода границы.

в городе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По сообщению пограничной полиции, по состоянию на 10 часов утра 6 февраля возобновили свою работу пункты перехода границы Ларга, Сорока-Цехиновка и Чадыр-Лунга-1.

Ранее КПП Сорока-Цехиновка приостанавливал работу из-за отключения электричества на украинской стороне.

Однако многие пункты перехода молдо-украинской границы оставались временно закрытыми. Трудности, вызванные непогодой, возникли на КПП Джурджулешты-Рени, Этулия, Чишмикиой, Вулканешты, Мирное, Чадыр-Лунга-2.

На пункте перехода Джурджулешты-Галац румынская сторона запретила движение через границу для грузовиков, двигающихся на территорию Румынии.

За изменением ситуации можно следить на официальной странице Пограничной полиции в Facebook.

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Теги:
Пограничная полиция Республики Молдова


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