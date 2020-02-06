В снежном плену — на юге пограничники откапывают машины из сугробов

На автотрассе Бурлэчень-Чумай в снежные заносы попали несколько автомобилей. Сотрудники пограничной охраны пришли на выручку водителям и пассажирам.

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. На автотрассах Молдовы сохраняется сложная ситуация в связи с сильными снегопадами. На юге страны пограничники пришли на помощь водителям, застрявшим в сугробах.

Сотрудники пограничной полиции в районе Вулканешты утром в четверг, 6 февраля, выдвинулись на участок автотрассы в направлении Бурлэчены-Чумай, где были заблокированы снегом несколько автомашин.

Застрявшие автомобили были извлечены из снежных заносов, водителям и пассажирам была оказана необходимая помощь.

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