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Автомобиль в снегу, архивное фото

В снежном плену — на юге пограничники откапывают машины из сугробов

© AFP 2019 / Emily IRVING-SWIFT
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200206/29104455/v-snezhnom-plenu-na-yuge-pogranichniki-otkapyvayut-mashiny-iz-sugrobov.html

На автотрассе Бурлэчень-Чумай в снежные заносы попали несколько автомобилей. Сотрудники пограничной охраны пришли на выручку водителям и пассажирам.

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. На автотрассах Молдовы сохраняется сложная ситуация в связи с сильными снегопадами. На юге страны пограничники пришли на помощь водителям, застрявшим в сугробах.

Сотрудники пограничной полиции в районе Вулканешты утром в четверг, 6 февраля, выдвинулись на участок автотрассы в направлении Бурлэчены-Чумай, где были заблокированы снегом несколько автомашин.

Застрявшие автомобили были извлечены из снежных заносов, водителям и пассажирам была оказана необходимая помощь.

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