Как в Молдове будут заботиться об офицерах, солдатах-срочниках и ветеранах

Самые актуальные вопросы развития Национальной армии и обороноспособности государства, достойных условий службы молдавских военных обсудили на встрече в четверг президент Молдовы Игорь Додон и министр обороны республики Виктор Гайчук.

КИШИНЕВ, 6 фев - Sputnik. Обеспечение офицеров, служащих по контракту в Национальной армии Молдовы, жильем, повышение уровня социальной защиты военнослужащих, поддержание дисциплины в рядах вооруженных сил республики - эти и другие вопросы рассмотрели на встрече в здании Администрации президента в четверг глава государства Игорь Додон и министр обороны Виктор Гайчук.

"В качестве Верховного главнокомандующего вооруженными силами провел рабочую встречу с министром обороны Республики Молдова, генералом Виктором Гайчуком. Министр проинформировал меня о том, что календарный план мероприятий в ведомстве реализуется в срок и в полном объеме", - сообщил президент по результатам встречи на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.

Додон поручил руководству Минобороны взять под личный контроль проблему социальной защиты ветеранов в нашей стране, а также в полной мере способствовать реализации плана мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которые будут проходить в республике в течение практически всего 2020 года.

Гайчук проинформировал президента, что на данный момент не зафиксировано серьезных дисциплинарных нарушений в рядах вооруженных сил страны, равно, как и правонарушений, связанных с неуставными отношениями среди солдат, проходящих срочную службу.

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