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Пассажиры в защитных масках.

МИДЕИ: двое граждан РМ помещены под карантин из-за коронавируса - детали

© AP Photo / Kin Cheung
Общество
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Sputnik Молдова
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Представители министерства иностранных дел и европейской интеграции выступили с уточнениями относительно двух молдавских граждан, заблокированных на борту круизного лайнера "Diamond Princess".

КИШИНЕВ, 6 фев - Sputnik. Японские власти объявили о помещении на 14-дневный карантин членов экипажа и пассажиров морского судна, вошедшего в порт Йокогама.

Медицинский персонал больницы в Ухане, Китай
© REUTERS / WEIBO / THE CENTRAL HOSPITAL OF WUHAN
У коронавируса есть генетическая связь с предыдущими вариантами инфекции
Двое из 2 тысяч 666 пассажиров и 1 тысячи 45 членов экипажа, находящихся на борту судна, являются гражданами Республики Молдова. Наши сограждане проинформировали дипломатическую миссию, аккредитованную в Молдове, о том, что они сотрудничают с японскими властями и проходят ежедневные медицинские проверки. На данный момент у них нет симптомов вируса, и общее состояние здоровья хорошее.

Посольство Республики Молдова в Токио поддерживает постоянную связь с молдавскими гражданами и сообщает, что в экстренных случаях они могут связаться с дипломатической миссией по номеру +810 80 8850 7372

Представители министерства иностранных дел и европейской интеграции также представили уточненную информацию об отказе авиакомпании, выполнявшей чартерный рейс по маршруту Сиань (Китай) - Екатеринбург (Российская Федерация), посадить на борт граждан Республики Молдова.

"Посольства Республики Молдова в Пекине и, соответственно, в Москве не связывались с нашими гражданами по данному вопросу. В то же время наши дипломатические миссии связались с авиакомпанией, выполнявшей рейс, а также с посольством Российской Федерации в Пекине", - говорится в пресс-релизе.

Решение взять кого-либо на борт самолета принимает авиакомпания, руководствующаяся решением российского правительства от 01.02.2020 об ограничении полетов между Российской Федерацией и Китаем.

Министерство здравоохранения
© Sputnik / Miroslav Rotari
Минздрав: риск возникновения вспышки коронавируса в Молдове минимален

Меры приняты для предотвращения распространения коронавируса. Несколько российских компаний, выполнявших рейсы между Российской Федерацией и Китаем, отменили их. Только одной компании разрешили перелеты между Москвой и другими китайскими городами.

Гражданин Молдовы, намеревавшийся отправиться на самолете из Шанхая в Российскую Федерацию, был уведомлен авиакомпанией об отмене рейса, на который у него уже был билет, и посольство Республики Молдова рекомендовало ему совершить полет с пересадкой, в результате чего он приобрел билет на рейс из Шанхая в Сеул (Южная Корея), откуда продолжил путь в Россию.

Президент Молдовы Игорь Додон выражает председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину поддержку в связи с тяжелой ситуацией, в которой оказался весь китайский народ.

"Мы все внимательно следим за развитием событий и высоко ценим усилия китайского руководства по контролю за сложившейся ситуацией", - отметил глава государства.

Додон подчеркнул, что только вместе, осознанно, твердо и ответственно люди смогут преодолеть этот вызов всему миру.

Посольство Республики Молдова в Пекине постоянно сотрудничает с китайскими властями, представителями авиакомпаний, а также с дипломатической миссией Российской Федерации в Китае в целях разъяснения подобных ситуаций и предоставления по запросу необходимой консульской помощи.

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