Деньги есть - пригороды Кишинева через несколько лет будет не узнать

Уже начатые и новые инфраструктурные проекты будут реализованы в текущем и следующем году в населенных пунктах, входящих в муниципий Кишинев: Ион Чебан обсудил эту тему в ходе рабочего заседания с примарами.

КИШИНЕВ, 6 фев - Sputnik. Бачой, Трушены, Вадул-луй-Водэ, Колоница, Тогатино, Будешты, Ставчены - список пригородов молдавской столицы можно перечислять долго, равно, как и проблемы, связанные с необходимостью модернизации инфраструктуры в этих населенных пунктах, входящих в муниципий Кишинев.

В этом году примэрия муниципия Кишинев предоставит удвоенный бюджет пригородам, но на определенных условиях. Финансовые средства будут переведены пригородам только после того, как примары представят каждый свой проект для пригорода, в отдельности. Муниципалитет профинансирует 70% от стоимости проекта, остальные 30% покроет местная администрация. Об этом сообщил столичный градоначальник Ион Чебан по результатам совещания с примарами населенных пунктов, входящих в муниципий.

© Photo : Facebook / Ion Ceban Генпримар Кишинева Ион Чебан обсудил развитие инфраструктуры в пригородах Кишинева с примарами сел, входящих в муниципий

Чебан подчеркнул, что приоритет будет отдан развитию социальной инфраструктуры в пригородах: модернизации зданий детских садов, гимназий и лицеев, обеспечению жителей водопроводом и канализацией, газификации улиц, куда еще не дошел газопровод, строительству проселочных дорог, обеспечению сельских жителей нормальным и комфортным транспортом.

"На заседании с примарами нам удалось распределить деньги для каждого населенного пункта, которые будут перенаправлены на реализацию приоритетных проектов. Я попросил всех примаров в сотрудничестве с муниципальными службами выбрать наиболее важные из них", - сообщил Чебан.

Примаров населенных пунктов, входящих в муниципий, заинтересовало предложение главы столичной администрации. Они отметили, что намерены завершить начатые и предложить новые подробные проекты, направленные на развитие пригородных сел и ПГТ.

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