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Младенец

Новые детали в деле о младенце, брошенном в подъезде многоэтажки

© CC0 / Pixabay / Pexels
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200206/29109838/vovye-detali-v-dele-o-mladentse-broshennom-v-podezde-mnogoetazhki.html

Власти хотят вернуть малыша биологическим родителям, но должны убедиться, что там ему ничто не угрожает.

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Подробности о малыше, брошенном в одном из подъездов жилого дома молдавской столицы, рассказала в радиостудии Sputnik Молдова глава муниципального управления по защите прав ребенка Лучия Качук.

Младенец
© CC0 / Pixabay / jakobking85
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Она отметила, что на данный момент ребенок здоров и находится под наблюдением специалистов.

По словам Качук, власти прилагают все усилия и проводят необходимые процедуры для возвращения младенца в его биологическую семью. Но перед его воссоединением с родителями, властям нужно убедиться, что ребенку ничто не угрожает.

"Мы сделали запрос в северные районы страны, откуда, говорят, и приехала мать малыша. Конечно, мы хотим вернуть ребенка в семью, но нам сначала нужно узнать, что за люди - его родители. Тогда станет ясно, будет ли ему лучше там или же под защитой властей" – пояснила Качук.

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Полиция установила личность матери ребенка, однако много деталей представить не смогла. Пока известно, что ей 25 лет и она родом из Дондюшанского района. У девушки есть еще двое детей. На данный момент женщина находится в Кишиневе.

Напомним, что младенец, родившийся всего несколько недель назад, был найден брошенным в подъезде одной из многоэтажек на Буюканах 23 января.

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