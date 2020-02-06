О народе думают: повысят или нет зарплату молдавским депутатам

Рост зарплаты парламентариев и их объяснения - что же все-таки произошло? Читайте в обзоре Spuntik Молдова о громком скандале, в который угодили законодатели.

КИШИНЕВ, 6 фев - Sputnik. Молднет в очередной раз сотряс скандал – на этот раз он коснулся зарплаты депутатов. Накануне соцсети взорвались после заявлений ряда законодателей, которые сообщили, что якобы зарплата парламентариев выросла больше, чем у остальных бюджетников. Насколько увеличились заработки законотворцев, что за этим может последовать, и зачем депутаты пошли на такой рискованный шаг, читайте в обзоре Spuntik Молдова.

Существенный рост

Все началось с заявлений депутатов фракции партии PAS. Парламентарий Сергей Литвиненко сообщил в соцсетях, что "зарплаты законодателей выросли, но не на несколько сотен леев, как это было в случае простых людей, а на 4 тысячи 182 лея". "Так, если в 2019 году зарплата депутата составляла 13 тысяч 940 леев, то в 2020-м - уже 18 тысяч 122 лея", - отметил он.

Депутат сообщил, что все эти изменения отражены в дополнениях к закону о госбюджете на 2020 год. Автором этого предложения, по словам Литвиненко, выступил депутат-демократ Владимир Чеботарь, а поддержало его правительство Иона Кику.

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По словам коллеги Литвиненко Дана Перчуна, в предложенном правительством варианте закона госбюджета на 2020-й "не было такого щедрого подарка – роста зарплаты на 30%". "Для сравнения - зарплата бюджетников выросла примерно на 10%", - добавил Перчун.

Повышения не будет?

Молдавские социалисты решили отменить повышение заработной платы депутатам парламента. Как сообщил вице-спикер, член фракции ПСРМ Влад Батрынча журналистам в четверг на пресс-подходе, когда правительство заслушало предложения депутатов, исполнительная власть разработала законопроект о бюджете и выступила с новой концепцией, которая предусматривала ряд повышений по выплатам.

"С 1 января эти поправки вступили в силу. Кабмин в проект (о бюджете 2020 года - ред.) внес, наряду со всеми публичными структурами, и парламент Республики Молдова. Фракция социалистов выходит с предложением изменить этот проект", - сказал Батрынча.

Он пояснил, что изменения коснутся только парламентариев, а не сотрудников всего аппарата высшего законодательного органа.

Политик заявил, что социалисты никогда не выступали за увеличение зарплаты депутатам, министрам и руководству страны.

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"Сделаем все возможное, чтобы в период, когда у нас есть проблемы в системе, зарплата депутатов оставалась не прежнем уровне", - сказал депутат.

При этом Батрынча подчеркнул, что за январь он сам не получил повышенную зарплату. "Как вице-спикер парламента я получил за январь 8 тысяч. Сделаем все возможное, чтобы этого повышения не произошло", - добавил он.

При этом депутат обратил внимание на то, что необходимо найти деньги на повышение зарплаты врачам, учителям, работникам сферы культуры и спорта, всей бюджетной системы, в том числе местной публичной администрации.

"В этом смысле мы поддерживали все инициативы, которые были в парламенте, и поддержим их в будущем", - отметил Батрынча.

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Позиция президента Молдовы

В скандал с зарплатами депутатов вмешался и президент Молдовы Игорь Додон. Он поддержал инициативу социалистов об аннулировании роста зарплаты парламентария.

"Социалисты продемонстрировали, какова разница между словами и поступками, в то время, как депутаты PAS снова ограничились шоу в Facebook без того, чтобы предложить инициативу, надеясь остаться с увеличенной зарплатой, а также воспользоваться преимуществами популистского пиара. Но остались и без одного, и без другого", - написал Додон в Facebook.

По его мнению, приоритетным для нынешней власти должно остаться повышение зарплат тем, у кого низкие доходы. Кроме того, как считает глава республики, должны быть отремонтированы дороги и профинансированы другие проекты, которые касаются обеспечения лучшей жизни для граждан.

Что говорят демократы

Любопытным оказалось заявление представителя фракции Демпартии Владимира Чеботаря, который, по словам Литвинеко, и предложил увеличить зарплату законодателям.

"ПСРМ заявили о законодательной инициативе о понижении зарплаты депутатам. Мы приветствуем и поддержим такое предложение", - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, при этом необходимо сохранить надлежащий баланс и иерархию заработной платы в публичной системе.

"Это значит, что инициатива ПСРМ должна быть дополнена предложениями по изменению (сокращению) соответствующим образом зарплаты всех лиц, занимающих ответственные государственные должности, сохраняя необходимый баланс", - заключил он.

В беседе с журналистами Чеботарь заявил, что это дополнение было предложено им только после того, как в профильной парламентской комиссии прошли дискуссии, и все ее члены подняли данный вопрос.

"Это дополнение поддержали все комиссии и все парламентские фракции", - сказал Чеботарь.

Как могут развиваться события

Возникает вполне закономерный вопрос, а зачем же тогда вообще вносились подобные изменения, если большая часть законотворцев против повышения своей зарплаты.

"Надо признать, что депутаты, как и все остальные граждане Молдовы, озабочены своим уровнем жизни и не удовлетворены им. Поэтому они и идут на столь рискованные с политической точки зрения шаги", - заявил в комментарии радиостудии Sputnik Молдова политолог Корнелиу Чуря.

По его мнению, было бы справедливо, если бы депутаты повышали свой уровень жизни при наличии определенного экономического роста, если бы параллельно происходил процесс увеличения зарплат всех граждан Молдовы.

"В этом плане у них было бы моральное право действовать так. В нынешних условиях, пока мы не видим неожиданного экономического роста (может быть, он только планируется, и депутатам об этом уже известно), такие действия депутатов сомнительны и с моральной точки зрения", - сказал собеседник.

Политолог добавил, что подобный рост может привести к определенным неприятным политическим последствиям для тех, кто находится у власти.

Как считает эксперт, повышение было сделано и с политическим умыслом, то есть для того, чтобы исключить феномен политического туризма.

При этом аналитик отметил, что такие болезненные вопросы для общества как рост цен, повышение тарифов могут стать поводом для организации протестов.

"Такие непопулярные инициативы обычно не пользуются одобрением народа. Рейтинг депутатов, которые избирались по одномандатным округам, в случае обсуждения этого предложения открыто, упал бы существенно", - считает Чуря.

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