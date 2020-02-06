В Приднестровье утвердили план мероприятий к 75-летию Великой Победы

ТИРАСПОЛЬ, 6 фев – Sputnik. В Приднестровье утвержден план мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Это зафиксировано в распоряжении, подписанном лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.
На площади также будет работать выставка военной техники и вооружения, полевые кухни и фотозоны. К вечеру состоится большой концерт, который завершится салютом.
План мероприятий включает в себя проведение различных фестивалей, конкурсов, культурных и военно-спортивных событий и до 9 мая - в течение всех месяцев, начиная с февраля. В частности, 30 апреля состоится III Республиканский фестиваль военно-патриотической песни "Песни победной весны". Также традиционно будут проводить акцию "Георгиевская ленточка" во всех городах и районах региона.
Планируется издание и презентация книг "Приднестровские герои Великой Отечественной".
Также до апреля планируется установить мемориальные доски на объектах, относящихся к эпизодам биографии Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы – уроженцев и жителей Приднестровья.
В течение всего года будет оказываться материальная поддержка районным и городским ветеранским организациям.
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