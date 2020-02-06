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В Приднестровье утвердили план мероприятий к 75-летию Великой Победы

© Sputnik / Vladimir Sergeev
Общество
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (85)
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/1908/07/19080706.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200206/29112734/v-pridnestrove-utverdili-plan-meropriyatiy-k-75-letiyu-velikoy-pobedy.html

Мероприятия, запланированные к годовщине празднования освобождения советскими войсками от нацистов, будут проводиться, начиная с февраля и до самого главного дня – Дня Победы.

ТИРАСПОЛЬ, 6 фев – Sputnik. В Приднестровье утвержден план мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Это зафиксировано в распоряжении, подписанном лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Торжественное собрание и праздничный концерт "Великий день Великой Победы" пройдет 7 мая в большом зале Дворца Республики в Тирасполе. Непосредственно в праздничный день 9 Мая основные мероприятия состоятся в главном городе региона – Тирасполе. Все начнется с митинга и возложения цветов на Мемориале Славы. Затем действие переместится на площадь имени Суворова. Там пройдет традиционная для этого памятного дня церемония поднятия Знамени Победы, затем военный парад и шествие Бессмертного полка.

На площади также будет работать выставка военной техники и вооружения, полевые кухни и фотозоны. К вечеру состоится большой концерт, который завершится салютом.

План мероприятий включает в себя проведение различных фестивалей, конкурсов, культурных и военно-спортивных событий и до 9 мая - в течение всех месяцев, начиная с февраля. В частности, 30 апреля состоится III Республиканский фестиваль военно-патриотической песни "Песни победной весны". Также традиционно будут проводить акцию "Георгиевская ленточка" во всех городах и районах региона.

Планируется издание и презентация книг "Приднестровские герои Великой Отечественной".

Всероссийская акция Георгиевская ленточка
© Sputnik / Александр Кряжев
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До апреля намерены провести ревизию состояния памятников Героев Советского Союза, полных кавалеров Ордена Славы – участников Великой Отечественной войны, похороненных на общественных кладбищах городов и районов, а также работы по их ремонту и реконструкции. У входа на кладбища собираются поставить информационные табло с указанием данных (ФИО) Героев Советского Союза и мест их захоронения.

Также до апреля планируется установить мемориальные доски на объектах, относящихся к эпизодам биографии Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы – уроженцев и жителей Приднестровья.

В течение всего года будет оказываться материальная поддержка районным и городским ветеранским организациям.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (85)

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Теги:
нацизм, нацисты, советский солдат, Герои Советского Союза, Великая Отечественная война, Великая Победа, День Победы, Приднестровье


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