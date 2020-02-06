В парламенте внесли изменения в закон о купле и продаже земли

Авторы поправок считают, что изменения положительно скажутся на земельном рынке страны, а именно увеличат количество сделок.

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Покупка и продажа консолидированных сельскохозяйственных земель будет происходить по запросу собственника участка. За эти изменения проголосовали в парламенте во втором чтении.

Поправка касается земельных участков, на которых проложены дороги, а также спроектированных, но не засаженных лесополос.

По мнению авторов проекта, эти изменения посодействуют обустройству сельхозземель. А также развитию земельного рынка в целом путем увеличения сделок по купле и продаже участков.

Будет разработан новый проект по обустройству территорий, исходя из предложений владельцев консолидированных земель.

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