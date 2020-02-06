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Список бесплатных медицинских услуг расширен - детали

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Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200206/29113852/spisok-besplatnykh-meditsinskikh-usslug-rasshiren-detali.html

В Единой программе обязательного медицинского страхования предусмотрено 290 бесплатных видов обследования.

КИШИНЕВ, 6 фев - Sputnik. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну подробно рассказала об изменениях, внесенных в Единую программу обязательного медицинского страхования. Они направлены на обеспечение доступа населения к большему количеству медицинских услуг и современных технологий диагностики и лечения.

По словам министра, Единая программа обязательного медицинского страхования включает 290 бесплатных видов обследования. В этом году список пополнили 70-ю, среди которых проведение цитологического анализа и анализ крови на маркеры вирусных гепатитов.

"Если говорить о специализированной амбулаторной медицинской помощи, у нас есть 730 видов услуг, из которых 340 являются новыми. Здесь я хочу упомянуть лабораторные исследования, которые уже выполняются, но теперь будут более высокого качества, производительности и точности при определении диагноза людей. Это очень важно”, - уточнила глава Минздрава.

Министр также рассказала и о высокоэффективных услугах, которые насчитывают 510 позиций, 166 из которых - новые. 

Согласно изменениям, внесенным правительством, 166 новых услуг включают исследования для определения вируса гепатита С и степени фиброза печени, исследования для диагностики различных опухолевых образований и других хронических заболеваний.

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