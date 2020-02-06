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В Приднестровье наметился миграционный прирост

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200206/29113962/v-pridnestrove-nametilsya-migratsionnyy-prirost.html

Выводы можно сделать, исходя из данных прошлого года, которые предоставила служба статистики региона.

ТИРАСПОЛЬ, 6 фев – Sputnik.  В Приднестровье в 2019 году впервые за долгие годы наметился миграционный прирост населения. С учетом внутренней и внешней миграции он составил 3263 человека, в то время как в 2018 году, наоборот, наблюдалась миграционная убыль населения в 1213 человек. Такие данные привела в отчете служба статистики.

За 2019 год в регион прибыло почти 12,5 тысячи человек, что составляет 170% к числу прибывших в 2018 году. В прошлом году убыло почти 9,2 тысячи человек или почти 108% от числа убывших в 2018 году.

Аэропорт. Архивное фото
© Sputnik / Igor Russak
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Большинство пополнило городское население – в городах остановилось более девяти тысяч человек, впрочем, из них и уехала большая часть убывших - почти 6,5 тысяч человек.

Между тем, естественная убыль населения за 2019 год составила 3164 человека и по сравнению с 2018 годом увеличилась почти на 20%. Такая печальная статистика вышла, исходя из числа умерших - по многим показателям оно превысило пределы, зафиксированные годом ранее. Почти на 9% увеличилось число смертей от отравлений, травм и убийств, на 1,8% - от ишемической болезни сердца, на 1,6% - от болезней органов пищеварения, на  0,7% - от новообразований, на 0,2% - от сосудистых поражений мозга.

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Теги:
статистика, прирост, миграция, Приднестровье


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