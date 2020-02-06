Додон рассказал новые подробности по делу о двойной идентичности Плахотнюка

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что помимо экс-лидера Демпартии республики Владимира Плахотнюка незаконно получил второе удостоверение личности еще и глава крупнейшей группы компаний на зерновом и масличном рынках Trans Oil Group Важа Джаши.

"В ноябре прошлого года после заседания Высшего совета безопасности я заявлял, что получил официальную информацию от служб, что есть два человека, которые, по мнению СИБ и других структур, незаконно получили второе удостоверение личности. Первый – Плахотнюк. Второго человека я не называл, потому что службы говорили, что это секретная информация. Сегодня я могу сказать, что второй человек это не (Сергей) Яралов, а Важа Джаши", - сообщил Додон в Facebook.

Важа Джаши был членом совета директоров Ассоциации предпринимателей, которую сформировал Владимир Плахотнюк. К слову, Джаши сопровождал в 2018 году на тот момент премьер-министра Павла Филипа в его поездке в Объединенные Арабские Эмираты.

Экс-лидер Демпартии покинул Молдову 14 июня, сразу после того, как на тот момент возглавляемая им ДПМ объявила о переходе в оппозицию.

Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии, а 30 июля отказался от кресла депутата молдавского парламента. СМИ до этого сообщали, что Плахотнюк может находиться в США.

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Плахотнюк - один из богатейших бизнесменов Молдовы. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей.

На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. В частности, он подозревается в том, что в 2013-2015 годах создал схему для отмывания через сеть экономических агентов 18 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро.

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В январе 2020 года Национальный антикоррупционный центр Молдовы получил ответ на запрос по поводу возможного нахождения Плахотнюка на территории Румынии и Великобритании - бывший председатель Демпартии Молдовы не присутствует на территории этих двух стран. В ответе на запрос НАЦ власти двух европейских государств сообщили, что не числится въехавшим на территорию Великобритании и Румынии Плахотнюк и по второму удостоверяющему личность документу. Соответствующий паспорт выдан ему ранее в Молдове на имя "Владислав Новак".

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