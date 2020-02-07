Настоящий борец за жизнь: трогательная история женщины, победившей рак

Число случаев онкологических заболеваний в Молдове продолжает расти. Как справиться со всеми невзгодами человеку, столкнувшемуся со страшной болезнью?

КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Гость передачи Sputnik Matinal Татьяна Васкан - удивительно сильная женщина, ей удалось справиться с онкологией. Женщина призналась, что ей было очень трудно преодолеть тот момент, когда ей поставили диагноз "рак". Новость поразила не только ее, но и ее родных и близких.

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Татьяна утверждает, что ей очень помогла уверенность в себе, желание бороться за жизнь и быть рядом со своей семьей.

"Человеку, страдающему этим заболеванием, нужна поддержка близких: совместные выходы на прогулку, разговоры за чашкой кофе. Одним словом, продолжать жить красиво, потому что люди, которые узнают о том, что у них рак, сразу теряют всю надежду, настроение, становятся подавленными и подвергаются очень сильному эмоциональному стрессу", - подчеркнула Васкан.

По словам Татьяны, ей очень повезло с детьми, которые много лет живут в Париже. Во Франции законодательство предусматривает, что родственники первой степени родства тех, у кого есть полис медицинского страхования, могут получить бесплатное лечение.

"Я была готова продать свой дом. Но мне повезло с детьми. Врачи во Франции очень хороши, на их лицах всегда улыбки. Они заряжают энергией и дарят желание жить. Немало профессионалов и в Молдове, но бедность в стране не позволяет нам иметь современную медицинскую аппаратуру. Все начинается у двери онкологической поликлиники: долгие ожидания в очередях, темные коридоры и ни одной улыбки на лицах медицинского персонала", - поделилась женщина.

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Татьяна советует систематически проходить медицинские осмотры, чтобы заранее предотвратить онкозаболевание, а тем, кто уже болен - бороться и никогда не опускать руки, поскольку "рак - это лишь диагноз, а не приговор".

По данным Национального агентства общественного здоровья, в Молдове рак является второй причиной смертности. Согласно статистике, в 2018 году в нашей стране было зарегистрировано более 10 тысяч больных раком.

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