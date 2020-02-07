Чем Молдова лучше Швейцарии - мировой рейтинг вскрыл всю правду

Молдову всегда называют благодатным краем, поскольку природа и люди здесь - добрые, однако по уровню жизни большинству населения приходится несладко - цены на товары и услуги в стране "кусаются".

КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Некоторые говорят, что не в деньгах счастье, другие - что не в них, но в их количестве, третьи и вовсе ерничают, утверждая, что наличные - это зло.

Однако, когда идешь в магазин, этого "зла" очень часто не хватает. Примерно то же самое происходит с подавляющим большинством жителей нашей страны, которым или хватает лишь на самое необходимое, или они довольствуются чуть большим, будучи не в состоянии позволить себе при этом бутерброды с красной икрой и балыком.

Согласно исследованию, проведенному американским изданием CeoWorld Magazine, Молдова расположилась на 105 месте из 132-х по уровню дороговизны цен на товары и услуги. Однако в Румынии и на Украине цены и тарифы - дороже, чем у нас, эти два государства расположились в списке на 99 и 107 позициях, соответственно. "В хвосте" плетутся Узбекистан, Сирия, Индия, Афганистан и Пакистан, где цены - наиболее низкие.

Самая дорогая жизнь в мире, если верить американскому изданию, в Японии, Дании, Люксембурге, Израиле, Сингапуре и в Южной Корее. Эти государства вошли в топовую десятку по уровню дороговизны товаров и услуг.

На что в Молдове взвинтили цены

2019 год оказался годом значительных подорожаний на товары и услуги в Молдове. Самый большой рост цен - на продукты питания.

Инфляция в конце 2019-ого (то есть, в совокупности с начала года по сравнению с декабрем 2018-ого) составила 7,5%. На протяжении 12 месяцев цены на продукты питания в среднем увеличились на 12,4%. Больше всего подорожали картофель - на 53,6%, свежие фрукты - на 52,4% (садовые ягоды - в два с лишним раза, семечковые садовые фрукты - на 57%, цитрусовые - на 37,3%, экзотические фрукты - 21,3%), куриные яйца - на 37,3%, свежие овощи - на 20% (чеснок - на 41,3%, огурцы - 19,9%), крупы - на 17,4%. Также в цене взлетели пчелиный мед, рыба и рыбные консервы, крестьянское масло, молоко и молочные продукты, мясо, мясные продукты и консервы, мука, спиртное. Цены на хлеб увеличились в среднем на 2,4%.

Из непродовольственных товаров больше всего подорожали сигареты - на 28,9%. Выше стала стоимость товаров для путешествий и спортивного инвентаря, мебели, бытовой химии, посуды, одежды, холодильников и морозильников, трикотажа и обуви.

Кроме того, за год выросли в цене проживание в студенческих общежитиях, подорожали содержание детей в детсадах и яслях, услуги такси, а также обязательное страхование автотранспорта, железнодорожные пассажирские перевозки, увеличились тарифы на электричество.

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