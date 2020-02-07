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Автомобильная пробка, архивное фото.

Жизнь без пробок в Кишиневе - решение скоро будет найдено

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200207/29113063/zhizn-bez-probok-v-kishineve-reshenie-budet-naydeno-skoro.html

Строительство объездной дороги в молдавской столице могло бы существенно разгрузить автомобильный поток, из-за которого в часы пик главный город страны превращается в одну большую пробку.

КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Вопрос с образованием автомобильных заторов в Кишиневе стоит довольно остро. Автомагистрали, пропускная способность которых рассчитана на конец 70-х годов прошлого века, просто не справляются с потоком машин, чье число официально равно почти полумиллиону единиц.

В этих условиях решением может стать строительство объездной дороги, которой вокруг главного города республики до сих пор нет. Такая магистраль может быть построена, а работы могут начать в конце мая - начале июня текущего года. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон, выступая в эфире одного из частных телеканалов. 

Гололедица, архивное фото.
© Sputnik / Rodion Proca
Скользкая ситуация: как не пострадать в Молдове на обледенелых дорогах
Деньги на реализацию столь амбициозного для Кишинева проекта, по словам главы государства, будут взяты из кредита, который должна получить Молдова от Российской Федерации. 

"Мы попросили кредитную линию в размере 300-500 миллионов долларов. Первый транш составит 200 миллионов. Думаю, что эти деньги поступят в Молдову в конце февраля-начале марта", - сообщил президент.

Всего за счет российского кредита в республике планируется восстановить 340 километров автотрасс. При этом, власти намерены начать ремонт дорог в большинстве населенных пунктов республики. На эти цели примэриям будут выделяться довольно внушительные средства - до 1 миллиона леев.

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Теги:
автомобилисты, пробки, Кишинев


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