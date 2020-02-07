Жизнь без пробок в Кишиневе - решение скоро будет найдено

КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Вопрос с образованием автомобильных заторов в Кишиневе стоит довольно остро. Автомагистрали, пропускная способность которых рассчитана на конец 70-х годов прошлого века, просто не справляются с потоком машин, чье число официально равно почти полумиллиону единиц.
В этих условиях решением может стать строительство объездной дороги, которой вокруг главного города республики до сих пор нет. Такая магистраль может быть построена, а работы могут начать в конце мая - начале июня текущего года. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон, выступая в эфире одного из частных телеканалов.
"Мы попросили кредитную линию в размере 300-500 миллионов долларов. Первый транш составит 200 миллионов. Думаю, что эти деньги поступят в Молдову в конце февраля-начале марта", - сообщил президент.
Всего за счет российского кредита в республике планируется восстановить 340 километров автотрасс. При этом, власти намерены начать ремонт дорог в большинстве населенных пунктов республики. На эти цели примэриям будут выделяться довольно внушительные средства - до 1 миллиона леев.
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