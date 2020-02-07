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Корабль в центре парка: чем еще удивят жителей Дубоссар в новом году

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200207/29113222/korabl-v-tsentre-parka-chem-esche-udivyat-zhiteley-dubossar-v-novom-godu.html

Парк Энергетиков уже несколько лет становится центром проведения различных мероприятий. Как еще намереваются его облагородить местные власти.

ТИРАСПОЛЬ, 7 фев – Sputnik. В Дубоссарах продолжается благоустройство парка Энергетиков, который несколько лет является центром проведения различных мероприятий.

Парк Энергетиков начали реконструировать в 2019 году. Здесь появился новый тротуар из разноцветной плитки – он пролегает по диагонали территории. Установили новые энергосберегающие фонари. В парке теперь есть и новые скамейки, и урны для мусора.

"Особая гордость – эксклюзивная детская площадка в виде корабля и других игровых элементов", - отмечают в местной администрации.

Экологическая экспедиция на байдарках по реке Днестр.
© Sputnik / Ирина Ляхова
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В этом году в парке соорудят спортивную площадку и площадку для игровых видов спорта, установят уличные тренажеры. В планах также – перенос открытой летней эстрады, организация показов под открытым небом фильмов и мультфильмов.

Глава администрации Руслан Чабан подчеркивает, что парк Энергетиков – это место, где проводятся районные и даже международные фестивали и праздники. В парке ежегодно проходят фестиваль в память о Владимире Высоцком, Викторе Цое, фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности. Ценность парка еще и в том, что он находится в непосредственной близости к Днестру и Дубоссарской ГЭС. Здесь можно отдохнуть всей семьей.

"В перспективе парк Энергетиков должен стать современным комплексом для досуга дубоссарцев и гостей города. У нас разработан проект, который реализуется поэтапно. Уверен в том, что намеченные планы мы выполним совсем скоро", - отметил Чабан.

Объект включен в государственную программу Фонда капитальных вложений, на благоустройство парка предусмотрена сумма в размере одного миллиона приднестровских рублей (более 620 тысяч долларов США).

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Теги:
мероприятия, парк, Дубоссарский район, Дубоссары, Приднестровье


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