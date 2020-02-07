Сколько зарабатывают в Приднестровье и в каких сферах больше всего

ТИРАСПОЛЬ, 7 фев – Sputnik. За 2019 год среднемесячная заработная плата одного работника по приднестровскому региону (без субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций, силовых структур и таможенных органов) составила 4702 приднестровских рубля. Валюта региона практически эквивалентна молдавскому лею. 94 приднестровских рубля равны ста леям.
Как представлено в отчете службы статистики Приднестровья, в бюджетных организациях средняя зарплата в 2019 году соответствовала 3195 рублям, что на 11,8% больше, чем в прошлом году.
В то же время среднемесячная заработная плата сложилась значительно ниже общего уровня в таких отраслях, как лесное хозяйство – 2,3 тысячи, геология и метеорология – почти 2,5 тысячи, почтовая связь – 2,5 тысячи, социальное обеспечение, культура и искусство – 2,8 тысячи, образование (дошкольные и общеобразовательные учреждения) – 3,1 тысяча, здравоохранение – 3,2 тысячи, наука и научное обслуживание – почти 3,4 тысячи.
Существенно различаются размеры среднемесячной заработной платы и темпы ее изменения в подотраслях промышленности.
Сумма задолженности по оплате труда работникам организаций (без субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций, силовых структур и таможенных органов) на 1 января 2020 года составила более 18,5 миллионов. По сравнению с ситуацией годом ранее задолженность увеличилась более чем на 3,5 миллиона.
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