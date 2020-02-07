Сколько зарабатывают в Приднестровье и в каких сферах больше всего

Статистики подсчитали среднемесячную зарплату в приднестровском регионе и в каких отраслях больше, а в каких меньше зарабатывают приднестровцы.

ТИРАСПОЛЬ, 7 фев – Sputnik. За 2019 год среднемесячная заработная плата одного работника по приднестровскому региону (без субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций, силовых структур и таможенных органов) составила 4702 приднестровских рубля. Валюта региона практически эквивалентна молдавскому лею. 94 приднестровских рубля равны ста леям.

Как представлено в отчете службы статистики Приднестровья, в бюджетных организациях средняя зарплата в 2019 году соответствовала 3195 рублям, что на 11,8% больше, чем в прошлом году.

В некоторых отраслях среднемесячная заработная плата одного работника существенно превысила среднеприднестровский уровень. Например, в таких как промышленность – 6,3 тысячи рублей, строительство – 5,6 тысяч, страхование – 7,8 тысяч, банки и кредитование – почти 8,5 тысяч. А самая высокая среднестатистическая зарплата у работников электро- и радиосвязи – больше 12 тысяч.

В то же время среднемесячная заработная плата сложилась значительно ниже общего уровня в таких отраслях, как лесное хозяйство – 2,3 тысячи, геология и метеорология – почти 2,5 тысячи, почтовая связь – 2,5 тысячи, социальное обеспечение, культура и искусство – 2,8 тысячи, образование (дошкольные и общеобразовательные учреждения) – 3,1 тысяча, здравоохранение – 3,2 тысячи, наука и научное обслуживание – почти 3,4 тысячи.

Существенно различаются размеры среднемесячной заработной платы и темпы ее изменения в подотраслях промышленности.

В 2019 году практически во всех подотраслях промышленности среднемесячная заработная плата работников вышла ниже, чем в среднем по промышленности. Однако в некоторых из них ситуация сложилась в лучшую сторону. Причем к тому же зарплата в этих подотраслях существенно выше средней. Почти на 68% у работников подотрасли "черная металлургия" (около 7,9 тысячи), почти на 51% - "электроэнергетика" (около 7,1 тысячи) и на чуть более 48% - "машиностроение и металлообработка" (почти 7 тысяч).

Сумма задолженности по оплате труда работникам организаций (без субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций, силовых структур и таможенных органов) на 1 января 2020 года составила более 18,5 миллионов. По сравнению с ситуацией годом ранее задолженность увеличилась более чем на 3,5 миллиона.

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