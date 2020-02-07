09:08 07 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.17
  • USD17.43
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.71
Поиск
Градусник

Вирус атакует: как школы справляются с распространением ОРВИ и гриппа

© CC0 / Pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
69 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2910/35/29103557.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200207/29114787/virus-atakuet-kak-shkoly-spravlyayutsya-s-rasprostraneniem-orvi-i-grippa.html

Ежедневно на осмотр в школьные медпункты приходят десятки учащихся - там в холодное время года всегда много работы.

КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Лицеи Кишинева работают в режиме повышенной готовности в связи с распространением ОРВИ и гриппа. По данным Национального центра общественного здоровья, уровень заболеваемости ОРВИ на прошлой неделе вырос на 38% по сравнению с предыдущей.

Медицинская маска
© Sputnik / Kiril Kallinikov
Спасет ли медицинская маска от вируса: ответ Минздрава

К врачу на осмотр

Все учебные заведения Молдовы получили распоряжение от Минздрава о мерах по профилактике простудных заболеваний. Но даже полное их соблюдение не всегда спасает от распространения инфекции. Так, семь учеников кишиневского лицея имени Михаила Березовского заболели гриппом и были госпитализированы в инфекционную больницу. Родителей предупреждают о том, чтобы при первых симптомах простуды детей оставляли дома. Однако в школьном медпункте все равно много работы.

"Ежедневно с кашлем, температурой и головной болью к нам на осмотр попадают 20-25 человек. При этом мы каждый день принимаем профилактические меры. Если дети приходят в школу с симптомами болезни, мы говорим о том, что надо вызвать родителей и отправить ребенка к семейному врачу", - рассказал врач-эпидемиолог Константин Маник.

Простуда
© CC0 / Pixabay / Mojpe
Грипп и ОРВИ в Кишиневе: последние данные, которые представили в примэрии
Медик также добавил, что из-за распространения вируса в некоторых классах снизилась посещаемость. Так в начальных классах отсутствуют порядка 12-13% учащихся.

Усиленная дезинфекция

Даже если учебное заведение пока не столкнулось с распространением вируса, администрация все равно предпринимает повышенные меры безопасности. Например, в лицее имени Алеку Руссо во время каждой перемены учителя проветривают классы, а уборщицы проводят влажную уборку по 6-7 раз в день с использованием более концентрированного, чем обычно, раствора хлорки.

"Уборщицам дали инструкцию как развести хлорную известь. После каждой перемены они моют коридоры, лестничные площадки, туалеты и дверные ручки. Это обязательно", - отметила медик лицея имении Алеку Руссо Светлана Ганенко.

В лицее Алеку Руссо удалось не допустить вспышки гриппа, добавила Ганенко. Им заболел всего один человек.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

С вирусом 2019-nCoV шутки плохи: инструктаж для осуществляющих погранконтроль
Инфекционист: грозит ли Молдове смертельный вирус из Китая
У преподавателя из пригорода Кишинева обнаружили опасный вирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Роналду празднует победу в матче второго этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу между «Реал Мадрид» и «Ювентус» в Мадриде, 2018 год.
Криштиану Роналду, уже 35-летний, но по-прежнему невероятный
Импичмент провален: Сенат США оправдал Дональда Трампа
Импичмент провален: сенат США оправдал Дональда Трампа
Онлайн карта распространения коронавируса
Карта распространения коронавируса 2019-nCoV - смотрите онлайн

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться