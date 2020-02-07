Вирус атакует: как школы справляются с распространением ОРВИ и гриппа

КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Лицеи Кишинева работают в режиме повышенной готовности в связи с распространением ОРВИ и гриппа. По данным Национального центра общественного здоровья, уровень заболеваемости ОРВИ на прошлой неделе вырос на 38% по сравнению с предыдущей.
К врачу на осмотр
Все учебные заведения Молдовы получили распоряжение от Минздрава о мерах по профилактике простудных заболеваний. Но даже полное их соблюдение не всегда спасает от распространения инфекции. Так, семь учеников кишиневского лицея имени Михаила Березовского заболели гриппом и были госпитализированы в инфекционную больницу. Родителей предупреждают о том, чтобы при первых симптомах простуды детей оставляли дома. Однако в школьном медпункте все равно много работы.
"Ежедневно с кашлем, температурой и головной болью к нам на осмотр попадают 20-25 человек. При этом мы каждый день принимаем профилактические меры. Если дети приходят в школу с симптомами болезни, мы говорим о том, что надо вызвать родителей и отправить ребенка к семейному врачу", - рассказал врач-эпидемиолог Константин Маник.
Усиленная дезинфекция
Даже если учебное заведение пока не столкнулось с распространением вируса, администрация все равно предпринимает повышенные меры безопасности. Например, в лицее имени Алеку Руссо во время каждой перемены учителя проветривают классы, а уборщицы проводят влажную уборку по 6-7 раз в день с использованием более концентрированного, чем обычно, раствора хлорки.
"Уборщицам дали инструкцию как развести хлорную известь. После каждой перемены они моют коридоры, лестничные площадки, туалеты и дверные ручки. Это обязательно", - отметила медик лицея имении Алеку Руссо Светлана Ганенко.
В лицее Алеку Руссо удалось не допустить вспышки гриппа, добавила Ганенко. Им заболел всего один человек.
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