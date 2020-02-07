Вирус атакует: как школы справляются с распространением ОРВИ и гриппа

Ежедневно на осмотр в школьные медпункты приходят десятки учащихся - там в холодное время года всегда много работы.

КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Лицеи Кишинева работают в режиме повышенной готовности в связи с распространением ОРВИ и гриппа. По данным Национального центра общественного здоровья, уровень заболеваемости ОРВИ на прошлой неделе вырос на 38% по сравнению с предыдущей.

К врачу на осмотр

Все учебные заведения Молдовы получили распоряжение от Минздрава о мерах по профилактике простудных заболеваний. Но даже полное их соблюдение не всегда спасает от распространения инфекции. Так, семь учеников кишиневского лицея имени Михаила Березовского заболели гриппом и были госпитализированы в инфекционную больницу. Родителей предупреждают о том, чтобы при первых симптомах простуды детей оставляли дома. Однако в школьном медпункте все равно много работы.

"Ежедневно с кашлем, температурой и головной болью к нам на осмотр попадают 20-25 человек. При этом мы каждый день принимаем профилактические меры. Если дети приходят в школу с симптомами болезни, мы говорим о том, что надо вызвать родителей и отправить ребенка к семейному врачу", - рассказал врач-эпидемиолог Константин Маник.

Усиленная дезинфекция

Медик также добавил, что из-за распространения вируса в некоторых классах снизилась посещаемость. Так в начальных классах отсутствуют порядка 12-13% учащихся.

Даже если учебное заведение пока не столкнулось с распространением вируса, администрация все равно предпринимает повышенные меры безопасности. Например, в лицее имени Алеку Руссо во время каждой перемены учителя проветривают классы, а уборщицы проводят влажную уборку по 6-7 раз в день с использованием более концентрированного, чем обычно, раствора хлорки.

"Уборщицам дали инструкцию как развести хлорную известь. После каждой перемены они моют коридоры, лестничные площадки, туалеты и дверные ручки. Это обязательно", - отметила медик лицея имении Алеку Руссо Светлана Ганенко.

В лицее Алеку Руссо удалось не допустить вспышки гриппа, добавила Ганенко. Им заболел всего один человек.

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