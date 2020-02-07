Внимание путешествующим: один КПП временно не работает

Один из КПП остался без подачи электричества. Все дело в неполадках в генераторе, над устранением поломки уже работают.

КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. С раннего утра пятницы временно не работает контрольно-пропускной пункт Кагул. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной полиции страны.

В ведомстве отметили, что эта точка пересечения границы недоступна в связи отсутствием электричества из-за дефекта генератора.

На данный момент специалисты работают над устранением неполадок.

"Предлагаем пока воспользоваться КПП Джурджулешты-Галац, который работает в нормальном режиме", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, согласно сообщению Погранполиции, в течение полутора часов в пятницу также была приостановлена деятельность КПП Мирное. Это произошло из-за отсутствия электроэнергии на украинской территории.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK