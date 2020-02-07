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КПП

Внимание путешествующим: один КПП временно не работает

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200207/29116662/vnimanie-puteshestvuyuschim-odin-kpp-vremenno-ne-rabotaet.html

Один из КПП остался без подачи электричества. Все дело в неполадках в генераторе, над устранением поломки уже работают.

КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. С раннего утра пятницы временно не работает контрольно-пропускной пункт Кагул. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной полиции страны. 

координационный центр
© Sputnik / Miroslav Rotari
Плохая погода создала трудности на границе — закрыты сразу несколько КПП

В ведомстве отметили, что эта точка пересечения границы недоступна в связи отсутствием электричества из-за дефекта генератора.

На данный момент специалисты работают над устранением неполадок. 

"Предлагаем пока воспользоваться КПП Джурджулешты-Галац, который работает в нормальном режиме", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, согласно сообщению Погранполиции, в течение полутора часов в пятницу также была приостановлена деятельность КПП Мирное. Это произошло из-за отсутствия электроэнергии на украинской территории.

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