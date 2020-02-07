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Полиция

Что известно о женщине, которая бросила младенца в подъезде многоэтажки

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200207/29117178/chto-izvestno-o-zhenschina-kotoraya-brosila-mladentsa-v-podezde-mnogoetazhki.html

Пока пресса изобилует подробностями о женщине, которая бросила своего ребенка в подъезде многоквартирного дома в одном из спальных районах Кишинева, представители полиции отказываются предоставлять детали этого дела, чтобы не нанести ущерб расследованию.

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Спустя неделю после того, как нашли мать, которая бросила младенца в подъезде многоэтажки в столичном секторе Буюканы, правоохранительные органы не спешат раскрывать подробности этого дела – почему женщина пошла на этот шаг, есть ли у нее семья и место работы. Говорят, чтобы это не помешало расследованию.

"Инспекторат полиции Буюкан возбудил уголовное дело. На данный момент ведется следствие. Есть подозреваемая в совершении преступления, предусмотренной статьей "Оставление в опасности" Уголовного кодекса. На данный момент организован ряд экспертиз, чтобы установить все обстоятельства и причины, которые привели к произошедшему", - сообщила в комментарии радиостудии Sputnik Молдова офицер управления по защите детей Генинспектората полиции Наталья Карапчевски.

Младенец, архивное фото.
© CC0 / Pixabay / Cimabue
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Между тем, в прессе мелькают подробности личной жизни подозреваемой. Более того женщина дала интервью одному из телеканалов, в котором поделилась, как она перенесла период беременности, как прошли роды и что за ними последовало. На вопрос о том, как подозреваемая это объясняет, Карапчевски отметила, что "в ходе расследования все это выясняется".

"Нас проинформировали, что для корректности расследования, данные персонального характера защищены", - сказала собеседница.

Однако больше интересует не имя этой женщины, ее адрес или другая личная информация, а данные, которые позволили бы понять, что могло побудить человека на такой поступок, и самое важное – как можно было предотвратить подобное?

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Женщина 23 января бросила грудного ребенка в подъезде жилого дома в столичном секторе Буюканы. Подкидыша нашли жильцы многоэтажки и незамедлительно вызвали полицию, которая прибыла на место происшествия около 19.00 часов. Мальчика забрал экипаж скорой помощи, доставив его в больницу на обследование. Сейчас состояние малыша удовлетворительное. Ребенок находился в коляске. Оперативники нашли записку, в которой были указаны число, месяц и год рождения малыша. Мать младенца нашли, она признала свою вину.

Детские руки
© Sputnik / Vladimir Pesnia
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"Ею оказалась уроженка Дондушанского района в возрасте 25 лет. Она рассказала полицейским, что не может объяснить свой поступок, мотивируя это тем, что находилась в состоянии аффекта", - сказано в заявлении Генинспектората полиции.

Как сообщили в ведомстве, женщина находится на свободе, так как у нее есть еще двое детей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 163 УК Молдовы "Оставление в опасности", которая предусматривает штраф до 27,5 тысячи леев или неоплачиваемый труд в пользу общества, или тюремный срок до двух лет.

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