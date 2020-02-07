КПП Кагул возобновил работу, неполадки устранены

Проблемы с обеспечением КПП электроэнергией привели к приостановке деятельности и необходимости работы на месте специалистов.

КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Пункт пропуска Кагул, не работавший в пятницу утром из-за технических неполадок в генераторе, возобновил деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной полиции страны.

"Пункт пропуска Кагул возобновил работу. Технические неполадки устранены", - сказано в сообщении.

Ранее в Погранполиции сообщили, что с 6 утра этот КПП приостановил деятельность. Причина - перебои с подачей электроэнергии, вызванные неполадками в генераторе.

Кроме того, согласно сообщению ведомства, в течение полутора часов в пятницу была приостановлена и деятельность КПП Мирное. Это произошло из-за отсутствия электроэнергии на украинской территории.

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