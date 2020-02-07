Борьба с гололедом на улицах столицы: как действуют власти

КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Коммунальные службы вышли на уборку снега. За состоянием дорог следят как преторы, так и представители ответственных служб. Об этом сообщил столичный градоначальник Ион Чебан на своей странице в Facebook.
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"Еще есть тротуары, которые нужно посыпать солью, и я попросил срочного вмешательства служб", - сообщил примар.
Чебан призвал кишиневцев быть осторожными как на дорогах, так и при перемещении по тротуарам, а в случае необходимости звонить в муниципальные службы.
Он подчеркнул, что при очистке льда с тротуаров и во дворах жилых домов задействована 31 спецмашина, использованы 4,5 тонны реагентов, а 399 рабочих убирали снег вручную.
Генпримар заявил, что в будущем его команда постарается разработать более эффективные методы по уборке снега, а также закупить новое специальное оборудование.
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