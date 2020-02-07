Борьба с гололедом на улицах столицы: как действуют власти

Несколько спецавтомобилей начало обработку улиц противогололедным материалом еще с вечера четверга, 6 февраля.

КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Коммунальные службы вышли на уборку снега. За состоянием дорог следят как преторы, так и представители ответственных служб. Об этом сообщил столичный градоначальник Ион Чебан на своей странице в Facebook.

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"Еще есть тротуары, которые нужно посыпать солью, и я попросил срочного вмешательства служб", - сообщил примар.

Чебан призвал кишиневцев быть осторожными как на дорогах, так и при перемещении по тротуарам, а в случае необходимости звонить в муниципальные службы.

"Так, ночью и утром на улицы муниципия Кишинев, а также на трассы при выездах из города выехало 37 спецмашин. Использовано 274 тонны противогололедного материала", - уточнил градоначальник.

Он подчеркнул, что при очистке льда с тротуаров и во дворах жилых домов задействована 31 спецмашина, использованы 4,5 тонны реагентов, а 399 рабочих убирали снег вручную.

Генпримар заявил, что в будущем его команда постарается разработать более эффективные методы по уборке снега, а также закупить новое специальное оборудование.

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