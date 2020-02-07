13:51 07 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.17
  • USD17.43
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.71
Поиск
Железные молдавские леи

Цены изменились: за что жители Молдовы будут платить меньше

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
Получить короткую ссылку
48810
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2823/51/28235114.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200207/29117507/ceny-izmenilisi-zhiteli-moldova-budut-platiti-menishe.html

Хаос с ценами на топливном рынке, как считает глава республики, происходил из-за беспорядка и коррупции, которые поощряли некоторые госучреждения в пользу тех, кто стоял за незаконными схемами.

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил в пятницу о снижении цен на топливо в республике.

"Хорошая новость для всех автовладельцев. Топливо значительно подешевело. Это стало возможным, в том числе, благодаря введению механизма мониторинга цен и эффективного взаимодействия с операторами на рынке нефтепродуктов", - написал глава республики в Facebook.

По его словам, неоднократно, когда котировки на нефть на международном уровне снижались, в Молдове цены на топливо не менялись, а иногда даже наоборот росли.

Цены на топливо
© Sputnik / Валерий Мельников
Грядут изменения: что произойдет с ценами на топливо в стране

"Это происходило по причине хаоса и коррупции, которые поощряли некоторые госучреждения в пользу тех, кто стоял за данными незаконными схемами. Попросил госучреждения постоянно проверять то, как формируются цены и тарифы, а также вмешиваться так часто, как это необходимо для защиты граждан", - сказал Додон.

Как считает президент, первые положительные эффекты в этом смысле уже есть. "В ближайшее время мы представим и другие инициативы, которые дадут возможность еще более корректно формировать цены и тарифы, чтобы граждане больше не были вынуждены платить необоснованные суммы", - считает Додон.

Ранее молдавское правительство сформировало рабочую группу для анализа и мониторинга изменения цен на самые важные товары и услуги. Первое, на что обратили внимание в этой структуре, - цены на топливо. В итоге решили провести проверку эффективности национальных норм, примененных операторами, чтобы понять, какие аспекты необходимо улучшить и предотвратить картельный сговор и спланированный рост цен.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Что будет с ценами в 2020 году: прогноз Национального банка
Заправка газовых баллонов на АЗС запрещена: что обещают власти
Право регулировать цены на топливо возвращают ANRE


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Роналду празднует победу в матче второго этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу между «Реал Мадрид» и «Ювентус» в Мадриде, 2018 год.
Криштиану Роналду, уже 35-летний, но по-прежнему невероятный
Импичмент провален: Сенат США оправдал Дональда Трампа
Импичмент провален: сенат США оправдал Дональда Трампа
Онлайн карта распространения коронавируса
Карта распространения коронавируса 2019-nCoV - смотрите онлайн

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться