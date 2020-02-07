Цены изменились: за что жители Молдовы будут платить меньше

Хаос с ценами на топливном рынке, как считает глава республики, происходил из-за беспорядка и коррупции, которые поощряли некоторые госучреждения в пользу тех, кто стоял за незаконными схемами.

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил в пятницу о снижении цен на топливо в республике.

"Хорошая новость для всех автовладельцев. Топливо значительно подешевело. Это стало возможным, в том числе, благодаря введению механизма мониторинга цен и эффективного взаимодействия с операторами на рынке нефтепродуктов", - написал глава республики в Facebook.

По его словам, неоднократно, когда котировки на нефть на международном уровне снижались, в Молдове цены на топливо не менялись, а иногда даже наоборот росли.

"Это происходило по причине хаоса и коррупции, которые поощряли некоторые госучреждения в пользу тех, кто стоял за данными незаконными схемами. Попросил госучреждения постоянно проверять то, как формируются цены и тарифы, а также вмешиваться так часто, как это необходимо для защиты граждан", - сказал Додон.

Как считает президент, первые положительные эффекты в этом смысле уже есть. "В ближайшее время мы представим и другие инициативы, которые дадут возможность еще более корректно формировать цены и тарифы, чтобы граждане больше не были вынуждены платить необоснованные суммы", - считает Додон.

Ранее молдавское правительство сформировало рабочую группу для анализа и мониторинга изменения цен на самые важные товары и услуги. Первое, на что обратили внимание в этой структуре, - цены на топливо. В итоге решили провести проверку эффективности национальных норм, примененных операторами, чтобы понять, какие аспекты необходимо улучшить и предотвратить картельный сговор и спланированный рост цен.

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