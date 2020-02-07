Важно для водителей: какие изменения ждут автовладельцев на дорогах страны

Систему наблюдения за автомобильным движением планируется расширить до национального уровня: в кабмине рассказали, сколько денег и времени потребуется властям на реализацию этого проекта, и зачем нужны такие установки.

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Система наблюдения за автодвижением будет расширена до национального уровня. Концепцию ее развития обсудили на заседании в правительстве под руководством премьера Иона Кику.

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"Задача системы - сокращение числа нарушений в национальных нормативных актах, устранение коррупции в процессе применения наказания, а также предоставление других механизмов, необходимых органам, ответственным за обеспечение общественного порядка", - сообщили в пресс-службе правительства.

Глава кабинета министров запросил детальную информацию о нынешнем состоянии системы и ее производительности, а также о видении ее развития, наряду с функционалом и социальной пользой.

Руководитель службы информационных технологий МВД Андрей Шова рассказал об инвестициях, сделанных в 2018 году, которые предполагали создание шести пунктов мониторинга в Кишиневе с 15 камерами наблюдения с расширенными функциональными возможностями. В результате внедрения системы всего за полгода было собрано штрафов на 15 миллионов леев.

"В 2019 году сотрудниками Национального инспектората по патрулированию составлено порядка 163 тысяч протоколов, 54% из них - результат действия автоматизированной системы. Сумма уплаченных штрафов достигла примерно 56 миллионов леев", - отметили в пресс-службе правительства.

На данный момент в Кишиневе действует 41 пункт слежения за дорожным движением на 33 перекрестках и 8 отрезках дорог. В ближайшей перспективе действующую систему планируют интегрировать в одну большую - под названием Safe City. Опыт использования подобных установок в больших городах оказал существенное влияние на улучшение процесса соблюдения общественного порядка и дисциплины в процессе дорожного движения.

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"Концепция развития системы предполагает модернизацию существующей инфраструктуры и расширение на национальном уровне в четыре этапа. Их внедрение, по оптимистичным прогнозам, займет три года и потребует инвестиций в 237 миллионов леев", - отметили в правительстве.

Кику заявил, что хотел бы, чтобы после реализации проекта число зарегистрированных нарушений приравнивалось к нулю, как и сумма уплаченных штрафов. Представленная статистика показывает, что с финансовой точки зрения система будет устойчивой.

Премьер призвал синхронизировать план действий по созданию системы на национальном уровне с правительственной программой восстановления дорожной инфраструктуры. "Мы не можем позволить себе задержать инвестиции в развитие системы. Необходимо предусмотреть ресурсы для ее развития в процессе внесения изменений в бюджет летом 2020 года. Подготовьте подробный план действий", - попросил Кику.

Ранее глава Национального инспектората по патрулированию Виктор Маноле рассказал в интервью Sputnik Молдова, что система наблюдения за дорожным движением должна быть расширена до национального уровня. Изменения необходимо провести, воспользовавшись достижениями в сфере IT.

Анализ дорожно-транспортных происшествий, которые произошли на том или ином участке дороги, показывает, что после установки камер количество аварий значительно сокращается.

По словам Маноле, программно-аппаратный комплекс наблюдения за дорожным движением действует на 100% - как в столице, так и в населенных пунктах, где установлены камеры.

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