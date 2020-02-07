Какие люди больше рискуют заразиться коронавирусом

Коронавирус не угрожает жизни человека, если ранее была сделана прививка от сезонного гриппа, такого мнения придерживается доктор медицинских наук.

КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Граждане с аутоиммунными заболеваниями и без прививки от гриппа больше рискуют заразиться коронавирусом и столкнуться с осложнениями, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова доктор медицинских наук Константин Спыну.

По данным властей Китая, люди, которые скончались от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, уже страдали от разных заболеваний.

Карта заражения коронавиурсом в 2019 году>>>

"Если человек - из группы риска, с ослабленным иммунитетом или же с хроническими заболеваниями, такими как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, тогда инфекция может спровоцировать серьезные осложнения – тяжелую пневмонию", - подчеркнул Спыну.

Помимо этого, как уточнил врач, легко могут заразиться пожилые люди.

Однако инфекция не угрожает жизни людей с хроническими заболеваниями и слабым иммунитетом, если у них есть прививка от сезонного гриппа, уверен собеседник.

"Вакцинированные граждане, даже если заразятся, они защищены от осложнений. Если человек заболел и не привит, то нужно выяснить: дело в обычной респираторной инфекции или в чем-то другом", - пояснил Спыну.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Количество погибших в результате осложнений от коронавируса в материковом Китае выросло до 636. При этом число инфицированных - 31 тысяча 161 человек.

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