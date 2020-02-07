15:58 07 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.17
  • USD17.43
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.71
Поиск
Константин Спыну

Какие люди больше рискуют заразиться коронавирусом

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
Получить короткую ссылку
143 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2911/31/29113110.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200207/29118870/kakie-lyudi-bolshe-riskuyut-zarazitsya-coronavirusom.html

Коронавирус не угрожает жизни человека, если ранее была сделана прививка от сезонного гриппа, такого мнения придерживается доктор медицинских наук.

КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Граждане с аутоиммунными заболеваниями и без прививки от гриппа больше рискуют заразиться коронавирусом и столкнуться с осложнениями, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова доктор медицинских наук Константин Спыну.

По данным властей Китая, люди, которые скончались от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, уже страдали от разных заболеваний.

Карта заражения коронавиурсом в 2019 году>>>

"Если человек - из группы риска, с ослабленным иммунитетом или же с хроническими заболеваниями, такими как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, тогда инфекция может спровоцировать серьезные осложнения – тяжелую пневмонию", - подчеркнул Спыну.

Помимо этого, как уточнил врач, легко могут заразиться пожилые люди.

Пассажиры в защитных масках.
© AP Photo / Kin Cheung
МИДЕИ: двое граждан РМ помещены под карантин из-за коронавируса - детали
Однако инфекция не угрожает жизни людей с хроническими заболеваниями и слабым иммунитетом, если у них есть прививка от сезонного гриппа, уверен собеседник.

"Вакцинированные граждане, даже если заразятся, они защищены от осложнений. Если человек заболел и не привит, то нужно выяснить: дело в обычной респираторной инфекции или в чем-то другом", - пояснил Спыну.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Количество погибших в результате осложнений от коронавируса в материковом Китае выросло до 636. При этом число инфицированных - 31 тысяча 161 человек.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Биоугроза населению России: Минздрав о коронавирусной инфекции в Азии
Коронавирус против самых сильных: мир спорта в битве с новым вирусом
Молдова - в тисках опасной инфекции: специалисты вынесли предупреждение


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Роналду празднует победу в матче второго этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу между «Реал Мадрид» и «Ювентус» в Мадриде, 2018 год.
Криштиану Роналду, уже 35-летний, но по-прежнему невероятный
Импичмент провален: Сенат США оправдал Дональда Трампа
Импичмент провален: сенат США оправдал Дональда Трампа
Онлайн карта распространения коронавируса
Карта распространения коронавируса 2019-nCoV - смотрите онлайн

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться