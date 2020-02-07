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Ребенок на руках

Многодетные отцы будут застрахованы государством - подробности

© CC BY-SA 2.0 / Andrés Nieto Porras / Nuevas aficiones
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200207/29119425/Mnogodetnye-ottsy-budut-zastrakhovany-gosudarstvom---podrobnosti.html

Ранее в законе было предусмотрено, что правительство выступает страхователем только в отношении матерей четверых и более детей.

КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Родители, в том числе приемные, которые растят и воспитывают четверых и более детей до периода достижения ими возраста 18 лет, будут застрахованы в системе обязательного медицинского страхования. Это стало возможным благодаря внесению правительством изменений в Закон об обязательном медицинском страховании. 

Больничный коридор
© Fotolia / VILevi
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До внесения поправок было предусмотрено, что, помимо других категорий лиц (дети дошкольного возраста, школьники и лицеисты, студенты вузов, беременные женщины, пенсионеры, безработные и другие), правительство выступало страхователем только в отношении матерей четверых и более детей.

Изменения в законодательство были приняты после того, как суд рассмотрел обращение, поданное несколькими депутатами, которые отметили различное отношение к матерям и отцам, у которых четверо и более детей. Выяснилось, что законодательные положения, которые позволяют только матерям получать медицинскую страховку от правительства, противоречат Конституции.

Так, в нынешней редакции закон не гарантирует принцип равенства перед законом и госорганами, а также ограничивает право на социальную помощь и защиту.

В то же время, согласно изменениям, предоставление и приостановление статуса застрахованного лица в системе ОМС детям до 18 лет будет осуществлять Национальная касса медицинского страхования на основании информации из Госреестра населения. Учащимся и студентам, обучающимся за границей, а также родителям четверых и более детей и усыновителям, статус застрахованного в системе ОМС лица будет предоставляться на основании заявлений и подтверждающих документов (выданных территориальными кассами социального страхования).

Правительству в течение трех месяцев предстоит привести свои нормативные акты в соответствие с внесенными изменениями. В проекте отмечается, что матери четырех и более детей, которые уже застрахованы правительством в системе ОМС, сохранят этот статус.

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