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Иван Забунов

В Молдове скончался депутат парламента

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (145)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200207/29120323/moldova-skonchalsya-deputata-parlamenta.html

Спикер высшего законодательного органа выразила соболезнования родным и близким депутата-социалиста Ивана Забунова.

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Печальная весть пришла в парламент Молдовы - на 72-м году жизни скончался народный избранник - доктор исторических наук, председатель Болгарского общества "Возрождение", член Академии наук Болгарии Иван Забунов. Сообщение о смерти депутата от фракции Партии социалистов Республики Молдова появилось на сайте высшего законодательного органа страны в пятницу.

"Настоящий патриот и человек редкой доброты, Иван Забунов останется в наших сердцах порядочным и благородным. Умел защищать болгарскую культуру и традиции с большим уважением к стране, в которой он родился и жил... Он любил в равной степени Молдову и Болгарию", - сказано в некрологе, подписанном спикером парламента Зинаидой Гречаной.

Спикер выразила соболезнования семье, родным, друзьям и коллегам.

Иван Забунов родился 28 июня 1948 года в Твардице (Тараклийский район).

Депутат Иван Забунов был частым гостем радиостудии Sputnik Молдова. Здесь можно прослушать фрагмент одного из интервью политика.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (145)

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