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Озвучены планы по гуманитарным проектам в Приднестровье  

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200207/29120639/ozvucheny-plany-po-gumanitarnym-proektam-v-pridnestrove-.html

Обсуждение коснулось работы контактного центра Приднестровского госуниверситета имени Т.Г. Шевченко по взаимодействию с Россотрудничеством.

ТИРАСПОЛЬ, 7 фев – Sputnik. План работы контактного центра Приднестровского госуниверситета имени Т.Г. Шевченко по взаимодействию с Россотрудничеством на 2020-2021 годы обсудили на совещании в Москве. В нем участвовал и глава Официального представительства Приднестровья в Российской Федерации Леонид Манаков.

"Стороны обсудили планы по вопросу реализации гуманитарных проектов на территории Приднестровья. Они обширные, от взаимодействия в области образования и науки до  взаимодействия в области спорта", - отметили в приднестровском представительстве.

В планах - повышение квалификации педагогов Приднестровья, практические семинары для руководителей организаций общего образования, тестирование учащихся для поступления в российские вузы, проведение олимпиад и творческих конкурсов для школьников и педагогов,  научных конференций, круглых столов, мастер-классов – для педагогов Приднестровья.

"Все это должны организовать сотрудники Россотрудничества. За ними и содействие в обеспечении доступа к электронным ресурсам российских библиотек, пополнение школьных библиотек Приднестровья произведениями классиков русской литературы", - пояснили в представительстве.

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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В программе также проведение мероприятий, посвященных Дню русского языка, социологическое исследование на тему "Русский язык как основа приднестровской идентичности", фотовыставка "Миротворческие силы на Днестре".

Активное участие в большой совместной работе намерены принять профессора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Брянского государственного технического университета, Национального исследовательского Московского государственного строительного университета и Дальневосточного федерального университета, Московского архитектурного института и Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева.

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Теги:
Представительство Россотрудничества в Молдове, Россотрудничество в Молдове, Россотрудничество, Приднестровье


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