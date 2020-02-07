В Молдове вскоре появится универсальное растение от всех болезней

Пока по миру бушуют коронавирус, а на вакцину от него выделяются огромные средства, граждане Молдовы ждут появления своего средства, которое укрепляет иммунитет так, что ни одна зараза не прицепится.

КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Совсем скоро на прилавках рынков Молдовы появится черемша. Это растение, как его еще называют в народе - дикий чеснок, очень любимо в нашей стране, ведь из него можно приготовить самый первый и очень вкусный весенний салат. Кто-то из молдавских хозяек просто нарезает пучок черемши, добавляя туда рубленный отварной картофель, сдабривая все это растительным или оливковым маслом.

Иные молдавские хозяюшки делают салат из черемши с отварными куриными яйцами, добавляя туда свежий редис и немного сметаны. Третьи и вовсе поджаривают белый хлеб на подсолнечном масле, крошат туда мелко-рубленное куриное яйцо и черемшу. В общем, вариантов кулинарных рецептов с этим сезонным растением - множество.

Однако не все знают, что черемша - это не только очень вкусно, но и крайне полезно. Растение славится мощными антибактериальными и антисептическими, бактерицидными и фунгицидными действиями, а также витаминным составом.

Черемша – настоящий кладезь витаминов, микроэлементов, минеральных веществ и аминокислот. Она содержит большое количество витамина С, эфирные масла, фитонциды и лизоцим, и считается эффективным профилактическим средством при острых респираторных заболеваниях.

"Медвежий лук" стимулирует аппетит, улучшает работу пищеварительной системы и снижает риск развития заболеваний щитовидной железы.

Черемшу также часто применяют при авитаминозе. Особенно полезно употреблять дикий чеснок ранней весной, когда организм остро нуждается в восполнении дефицита витаминов и минералов после зимы.

Единственное, что нужно помнить, - баловать себя этим сезонным и полезным лакомством лучше по вечерам, когда вы не планируете идти на работу, деловую встречу или романтическое свидание. Иначе день может быть слегка испорчен, а люди будут вас избегать из-за сильного запаха, который остается после употребления в пищу блюд, ингредиентом которых является черемша.

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