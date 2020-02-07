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Sala de ședințe a Parlamentului

Кто может занять кресло депутата во фракции социалистов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200207/29120731/kto-mozhet-zanyat-kreslo-deputata-vo-fraktsii-sotsialistov.html

В парламенте Молдовы освободилось кресло депутата фракции социалистов - причина скончался законодатель Иван Забунов.

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Освободившееся место во фракции социалистов в молдавском парламенте по партийным спискам может занять Никита Цуркан, который сейчас занимает пост члена муниципального совета Кишинева.

Иван Забунов
© Sputnik / Мирослав Ротарь
В Молдове скончался депутат парламента

Цуркан родился 7 марта 1990 году. Окончил Технический университет Молдовы. Помимо прочего он является членом Республиканского совета ПСРМ и одним из лидеров молодежного крыла партии.

Если Цуркан откажется от депутатского кресла, то на него может претендовать президент национальной федерации "Воевод" Николае Паскару.

Паскару родился 18 июля 1975 года. Окончил Университета гуманитарных исследований Молдовы. В 2011 году получил степень магистра в области политологии в Академии государственного управления при президенте Молдова, а в 2013-2014 годах проходил стажировку в Политической Академии Фонда Фридриха Эберта (FES) в Германии.

В пятницу стало известно о том, что на 72 году жизни скончался депутат парламента от фракции Партии социалистов Иван Забунов.

Последний раз выборы в высший законодательный орган проводились в феврале 2019 года.

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