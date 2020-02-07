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Примэрия Кишинева

Примария Кишинева и Торгово-промышленная палата запустят несколько проектов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200207/29120943/primariya-kishineva-i-torgovo-promyshlennaya-palata-zapustit-neskolko-proektov.html

Примария Кишинева расширяет рамки своего сотрудничества и запустит совместно с ТПП пасхальную ярмарку, инвестиционный форум и другие проекты.

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Примария Кишинева подпишет Соглашение о партнерстве с Торгово-промышленной палатой. Об этом сообщил на своей странице в Facebook кишиневский градоначальник Ион Чебан.

Ион Чебан, архивное фото.
© Sputnik / Osmatesco
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Партнерство предусматривает ряд тренингов и семинаров с участием руководителей столичных управлений и их заместителей, преторов, а также сотрудников примэрии. На этих тренингах около 400 человек пройдут обучение стратегическому планированию.

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Стороны решили в этом году совместно организовать пасхальную ярмарку и инвестиционный форум. Помимо этого, к апрелю совместная рабочая группа разработает концепцию институциональных проектов и проведет инвентаризацию государственно-частных партнерств.

"Хотим, чтобы бизнес в Кишиневе развивался и вышел на новый уровень. Мы открыты для длительного сотрудничества, чтобы помочь сделать так, чтобы в столице была экономическая конкуренция", — отметил президент Торгово-промышленной палаты Серджиу Харя.

Со своей стороны, столичный градоначальник приветствовал открытость со стороны ТПП, подчеркнув, что желает честного сотрудничества в бизнес-среде и существенного увеличения доходов Кишинева.

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По мнению Чебана, примария не была транспарентной, она была лишена гибкости и не желала сотрудничать.

"Вместо того чтобы помогать бизнес-среде, они вели бизнес в примарии с разрешениями на строительство, урбанистическими сертификатами, киосками, рекламными панно, передачей в аренду тротуаров и подземных переходов. Все эти вещи кажутся мелкими, но они нанесли огромный ущерб бюджету", — пояснил глава Кишинева. 

Он отметил, что муниципальные системы станут цифровыми, а для бизнес-среды будут установлены новые, законные правила игры. Также будет осуществлен анализ налоговой политики, плат, правил закупок, после чего будет разработана концепция для улучшения ситуации.

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