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Пенсионеры

Каковы размеры пенсий в приднестровском регионе

© CC0 / Pixabay / BM10777
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200207/29121053/kakovy-razmery-pensiy-v-pridnestrovskom-regione.html

Служба статистики подсчитала, какие средние размеры пенсий – трудовых и социальных, выдавались приднестровцам в 2019 году.

ТИРАСПОЛЬ, 7 фев – Sputnik. Средний размер назначенных пенсий в Приднестровье в 2019 году составил около 1,4 тысяч приднестровских рублей. Валюта региона практически эквивалентна молдавскому лею. 94 приднестровских рубля равны ста леям.

"Общая сумма назначенных пенсий с надбавками, повышениями, компенсациями и дополнительными пенсиями на конец 2019 года составила чуть больше 142 тысяч рублей", - отметили в службе статистики.

Посетитель в одном из управлений Пенсионного Фонда РФ, фото из архива
© Sputnik / Ilya Pitalev
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За октябрь–декабрь 2019 года средний размер назначенной пенсии составил 1,4 рубля (на 5,3% больше, чем в этот же период  2018 года). Общая сумма назначенных пенсий с надбавками, повышениями, дополнительным материальным обеспечением за октябрь–декабрь 2019 года превысил 440 миллионов рублей, из которых сумма трудовых пенсий достигла почти 421 миллиона. Остальная сумма была распределена в качестве социальной пенсии.

На конец 2019 года численность пенсионеров, состоящих на учете в Центрах социального страхования и социальной защиты Приднестровья, составила почти 102 тысячи человек, что на почти 8% меньше, чем в 2018 году.

За 2019 год в Приднестровье величина прожиточного минимума в среднем на душу населения достигла чуть больше 1,5 тысячи рублей (на почти 5% больше, чем за 2018 год).

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Теги:
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