В Приднестровье готовятся ко Дню православной молодежи

В регионе вместе со всем православным миром традиционно отмечается этот праздник на Сретение Господне, 15 февраля.

ТИРАСПОЛЬ, 7 фев – Sputnik. Приднестровье готовится организовать День православной молодежи. По сложившейся традиции он проводится 15 февраля в праздник Сретения Господня. Тема проведения праздника обсуждалась на заседании оргкомитета в епархиальном управлении Тираспольской и Дубоссарской епархии.

"Оргкомитет принял решение о проведении в благочиниях епархии совместно с учреждениями образования и культуры городов и районов Приднестровья ряда мероприятий тематической направленности, благотворительных акций, концертов и выставок", - отметили в епархии.

В Приднестровье День православной молодежи проводится не первый год в виде традиционного Республиканского мероприятия "Ты в моем сердце". В нем принимают участие священнослужители, представители молодежных православных и патриотических организаций, студенты и молодые преподаватели высших и средних образовательных учреждений.

Вот и в этом году финальным аккордом праздника станет подобное мероприятие, которое состоится 15 февраля в госуниверситете им. Т. Г. Шевченко, где соберутся представители молодежи со всех районов региона.

День православной молодежи появился благодаря Всемирному православному молодежному движению "Синдесмос". В 1953 году на первой ассамблее верующей молодежи из разных стран мира было принято решение отмечать День православной молодежи на Сретение Господне, так как именно в этот день Православная церковь специально напоминает, как важна для человека встреча с Богом. В Русской Православной Церкви праздник официально утвержден Святейшим Патриархом Алексием II в 2002 году.

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