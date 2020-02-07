Операторы маршруток готовы пойти на уступки, но после повышения тарифа

С 1 января 2020 года в Молдове выросла стоимость междугородних пассажирских перевозок. Теперь один километр пути будет стоить не 48, а 70 банов.

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik, Александр Суру. Кишиневские администраторы маршрутных такси обратились к столичным властям с требованием повысить цены за проезд.

Из расчетов, проведенных предпринимателями, следует, что себестоимость одной поездки должна составлять около 10 леев. Об этом говорится в документе, направленном в мэрию Кишинева, муниципальный совет, а также в главное управление общественного транспорта и путей сообщения.

"Транспортные компании повторно обращаются с просьбой актуализировать тариф на проезд в муниципальном пассажирском транспорте, который применяется по отношению к частным компаниям для транспортных единиц, вмещающих 20 посадочных мест (маршрутные такси)", - сказано в документе.

По мнению перевозчиков, транспортные операторы с частным капиталом, к настоящему моменту, "находятся на грани банкротства".

Предприниматели настаивают на том, что они подвергаются дискриминации, поскольку изменение цен на топливо, повышение зарплат, увеличение налогового бремени, в случае муниципального общественного транспорта, покрываются за счет субсидий.

А частные транспортные компании такими привилегиями не пользуются и вынуждены работать себе в убыток.

Операторы маршрутных такси, в случае повышения цена на проезд, обещают пойти на следующие уступки:

сокращение интервалов между маршрутами;

внедрение новой системы контроля за соблюдением графика маршруток;

повышение уровня культуры и дисциплины водителей маршрутных такси;

повышение требований к внешнему виду водителей, а также к чистоте в транспорте;

по мере накопления денежных средств, маршрутки будут заменены на новые, более комфортабельные, экологичные и безопасные.

Предприниматели утверждают, что для выполнения этих обязательств, следует увеличить тариф. Из расчетов, проведенных транспортниками следует, что стоимости одной поездки должна составлять 9,81 леев. Впрочем, они уже признавали ранее, что это довольно дорого для горожан, и предлагали повысить тариф до 6-7 леев. На данный момент поездка в это виде общественного транспорта составляет 3 лея.

Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан ранее заявлял, что повышение тарифов на проезд, в условиях низкого качества предоставляемых услуг, – нецелесообразно. Но, по его словам, последнюю точку в этом вопросе должен поставить муниципальный совет Кишинева.

Новость о возможном повышении тарифа на перевозки в столичных маршрутках жители Кишинева оценивают практически однозначно, разница лишь в сопутствующих деталях - люди против повышения тарифа.

С 1 января 2020 года в Молдове выросла стоимость междугородних пассажирских перевозок. Теперь один километр пути будет стоить не 48, а 70 банов. Это касается не всех автобусов и микроавтобусов, а лишь тех, у которых повышенный комфорт.

На рост тарифов правительство Молдовы пошло после многочисленных протестов транспортников.

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