Консул Украины в Бельцах отстранен от должности на время разбирательств

Сотрудник украинской дипмиссии отстранен на время проведения дисциплинарного расследования, а обвинения ему не предъявлены.

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik, Александр Суру. МИД Украины временно отстранил от должности консула в Бельцах (второй по численности населения город в Молдове), заявили Sputnik Молдова в посольстве Украины.

Ранее в прессе появилась информация о том, что 4 февраля в северной столице Молдовы двое мужчин 37 и 38 лет изнасиловали 17-летнюю девушку. По данным СМИ, один из подозреваемых - консул Украины в Бельцах.

"Он отстранен от должности на время проведения дисциплинарного расследования, до выяснения обстоятельств и до уточнения всей информации, которая изучается компетентным органами Молдовы. Обвинения ему не предъявлены", - заявили в дипмиссии.

Тем временем, в министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы инцидент пока не прокомментировали и попросили отправить письменный запрос.

В инспекторате полиции города Бельцы корреспонденту Sputnik сообщили, что дело находится в производстве полиции. Однако, какие - либо иные детали в правоохранительных органах раскрывать отказались.

"Мы пока не можем дать никаких комментариев, поскольку мы продолжаем изучать все обстоятельства случившегося", - заявила пресс-секретарь инспектората Евгения Молчанова.

Второй подозреваемый по этому делу задержан на 72 часа.

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