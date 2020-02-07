Кишиневцы будут выкидывать мусор по-другому - в домах произойдут изменения

Привычное для многих жителей высотных домов столицы удобство перестанет существовать, мусор придется выкидывать другим способом, сортируя отходы на органические и твердые.

КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. В многоэтажных домах кишиневцев будут ликвидированы мусоропроводы, соответствующее решение было принято на заседании муниципального совета столицы большинством голосов.

Вместо изношенных и старых мусоропроводов, которые способствовали формированию в подъездах неприятного запаха и антисантарных условий, будут оборудованы спецплощадки перед каждым подъездом, куда жильцы в пакетах будут выносить органические и твердые отходы, рассортированные по разным пакетам. © Sputnik / Miroslav Rotari Дело о бутылке - парламент Молдовы отказался от пластика

Однако нововведение вступит в силу не сразу, пока мусоропроводы будут функционировать, а представители муниципалитета изучат ситуацию, чтобы определить, какие затраты потребуются на внедрение нового проекта, и сколько площадок по сбору мусора потребуется построить в жилых кварталах города.

Инициатива о реформировании отрасли сортировки и утилизации отходов в Кишиневе принадлежит муниципальному советнику от партии "Действие и солидарность" Инне Кошеру.

Исследование ситуации должно завершиться до 15 марта текущего года, а все мусоропроводы должны быть ликвидированы до 31 июля. В сжатые сроки, менее, чем за полгода, примэрии муниципия Кишинев предстоит оборудовать спецплощадки для сортировки отходов.

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