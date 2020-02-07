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Мусор

Кишиневцы будут выкидывать мусор по-другому - в домах произойдут изменения

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200207/29123931/kishinevtsy-budut-vykidyvat-musor-po-drugomu-v-domakh-proizoydut-izmeneniya.html

Привычное для многих жителей высотных домов столицы удобство перестанет существовать, мусор придется выкидывать другим способом, сортируя отходы на органические и твердые.

КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. В многоэтажных домах кишиневцев будут ликвидированы мусоропроводы, соответствующее решение было принято на заседании муниципального совета столицы большинством голосов. 

Вместо изношенных и старых мусоропроводов, которые способствовали формированию в подъездах неприятного запаха и антисантарных условий, будут оборудованы спецплощадки перед каждым подъездом, куда жильцы в пакетах будут выносить органические и твердые отходы, рассортированные по разным пакетам.
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Однако нововведение вступит в силу не сразу, пока мусоропроводы будут функционировать, а представители муниципалитета изучат ситуацию, чтобы определить, какие затраты потребуются на внедрение нового проекта, и сколько площадок по сбору мусора потребуется построить в жилых кварталах города. 

Инициатива о реформировании отрасли сортировки и утилизации отходов в Кишиневе принадлежит муниципальному советнику от партии "Действие и солидарность" Инне Кошеру. 

Исследование ситуации должно завершиться до 15 марта текущего года, а все мусоропроводы должны быть ликвидированы до 31 июля. В сжатые сроки, менее, чем за полгода, примэрии муниципия Кишинев предстоит оборудовать спецплощадки для сортировки отходов.

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Теги:
утилизация, отходы, мусор, мусоровоз


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