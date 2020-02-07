Додон о миллиарде, двойной идентичности Плахотнюка и встречах с демократами

Глава республики в еженедельном видео обращении к гражданам ответил на самые актуальные вопросы, которые интересуют жителей страны.

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подробно остановился на теме возвращения денег из выведенного из банковской системы страны миллиарда долларов, вопросе, связанном с двойной идентичностью экс-лидера демократов Владимира Плахотнюка и его приближенных, а также о встречах с депутатами Демпартии страны.

Где миллиард

Глава республики считает, что в первую очередь нужно найти всех, кто вывел деньги из банковской системы страны, привлечь их к ответственности, а финансовые средства вернуть в страну.

"Процесс начался, несколько миллиардов леев уже вернули. Одним людям уже вынесли приговоры, другие объявлены в международный розыск. Но главный вопрос, которым сейчас занимается правительство, - как исключить эти 20 миллиардов леев, переложенные на людей, из бюджета, чтобы мы их не выплачивали из зарплат и налогов, в частности, подоходного", - сказал Додон.

Он напомнил, что перед новым годом объявил о важной инициативе, которую намерен официально выдвинуть в ближайшие недели.

"Мы хотели обсудить этот вопрос и с внешними партнерами, в частности, с МВФ. Мы нашли формулу, как компенсировать на этом этапе часть расходов по возвращению миллиарда не за счет граждан, а из других источников", - пояснил президент.

Глава республики рассказал, что это означает на практике. "В ближайшие месяц-полтора будет принят закон, позволяющий сократить долг в 20 миллиардов леев по меньшей мере на шесть-семь миллиардов. То есть если до сих пор за счет граждан ежегодно выплачивалось по 600-700 миллионов леев на возвращение миллиарда, и мы сможем вдвое сократить эту сумму с помощью закона, который скоро будет принят", - добавил Додон.

Как подчеркнул президент, это первый шаг, и он важен, так как эти деньги останутся в бюджете страны на выплату зарплат, пенсий, ремонт дорог и так далее.

"Для второго шага мы ищем другие источники, чтобы окончательно компенсировать эти расходы", - заключил глава республики.

В 2014 году в Молдове стало известно, что три банка - Banca de Economii (ВЕМ), Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки ликвидированы, имущество выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств.

Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялась международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP.

В июне 2018 года Генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из трех банков денег, тогда было обещано, что правоохранительные органы будут отчитываться о результатах каждые полгода.

Парламент Молдовы на заседании 10 июня 2019 года принял решение о создании специальной парламентской комиссии "по расследованию всех обстоятельств девальвации банковской системы Молдовы и банковского мошенничества".

Дело о двойной идентичности

Додон сообщил, что помимо экс-лидера Демпартии республики Владимира Плахотнюка незаконно получил второе удостоверение личности еще и глава крупнейшей группы компаний на зерновом и масличном рынках Trans Oil Group Важа Джаши.

По мнению главы республики, это тяжкое нарушение местного законодательства.

"В ноябре прошлого года после заседания Высшего совета безопасности я заявлял, что получил официальную информацию от служб, что есть два человека, которые, по мнению СИБ и других структур, незаконно получили второе удостоверение личности. Первый – Плахотнюк. Второго человека я не называл, потому что службы говорили, что это секретная информация. Сегодня я могу сказать, что второй человек это не (Сергей) Яралов, а Важа Джаши", - сообщил Додон.

Что касается Яралова, то, как отметил президент, "насколько известно, речь идет о выдаче паспорта на девичью фамилию матери". "Проверяется, законно это или нет. Не хочу давать определений, очевидно, что нужно проверить. Но подчеркнуть, что получение второй идентичности не означает, что они уйдут от правосудия. Они объявлены в розыск под всеми именами, пусть у них хоть по четыре-пять паспортов", - сказал Додон.

Глава республики обратил внимание, что нужно посмотреть по базе, кто оформлял указанным людям второе удостоверение личности, не нарушили ли закон сотрудники Агентства госуслуг, которые выдают паспорта, или СИБа, которые это позволили.

"Те, кто нарушил, ответят по закону. Во-вторых, независимо от числа паспортов, эти люди объявлены в розыск под всеми именами", - добавил президент.

Встречи с демократами

Отдельно президент остановился и на вопросе, который касается его встреч с депутатами-демократами.

"Да, администрация президента - это публичное учреждение. Да, это охраняемый объект, потому что таковы правила, но еженедельно в резиденции посещают 1-1,5 тысячи человек", - сказал президент.

По его словам, каждую неделю он проводит встречи с десятками депутатов. "Да, на этой неделе были несколько депутатов Демпартии, но я обращаюсь ко всем. Все, кто хочет что-то обсудить с президентом, пусть приходят", - сказал Додон.

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