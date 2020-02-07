23:25 07 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.17
  • USD17.43
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.71
Поиск
Сотовый телефон, архивное фото

Десятки звонков в агентство по защите прав потребителей: что беспокоит граждан

© CC0 / Pixabay / TeroVesalainen
Общество
Получить короткую ссылку
15 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2456/71/24567110.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200207/29126032/desyatki-zvonkov-v-agentstvo-po-zaschite-prav-potrebiteley-chto-bespokoit-grazhdan.html

Обратившиеся в учреждение рассказали о том, что большая часть техники, в которой была обнаружена неисправность, закуплена в Молдове.

КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком сообщает, что за последние 3 дня было получено более 30 звонков с сообщениями о неисправности функции SMART на телевизорах некоторых торговых марок.

Знак процента в витрине.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Зимние скидки: вся правда о распродажах в магазинах
Неисправность была вызвана отключением данной опции в тех товарах, которые были предназначены для других стран, но эксплуатируются в Республике Молдова. Во время звонков в учреждение покупатели сообщали о том, что большая часть продукции была приобретена в нашей стране.

Согласно положениям Закона о защите потребителей, отказ одной опции товаров длительного использования является незначительным несоответствием и не оказывает существенного влияния на пользование товаром.

Таким образом, потребитель имеет право в течение гарантийного срока попросить продавца предоставить ему полноценный товар бесплатно, отремонтировав или заменив его или воспользоваться соответствующим снижением цены.

Чтобы удовлетворить вышеупомянутые требования, потребители должны подать жалобу относительно купленного товара и предъявить копию кассового чека или копию другого документа, подтверждающего покупку (включая гарантийный сертификат). Учреждение сообщает потребителям, что образец заявления можно найти в разделе "Подача жалоб" на официальном сайте www.consumator.gov.md.

Срок решения по жалобе не может превышать 14 календарных дней с даты, когда потребитель уведомил продавца о несоответствии товара и подписал продавцу или уполномоченному лицу акт о сдаче-приемке или о доставке товара. Этот срок может быть продлен только с согласия потребителя и оговорен в договоре.

Если потребители не согласны с результатами рассмотрения жалобы или им отказали в ее удовлетворении , они имеют право обратиться в Агентство с новой жалобой, приложив к петиции копию ответа продавца или, в случае молчаливого отказа, документы, которые подтверждают обращение с жалобой к продавцу.

В случае товаров весом более 10 килограммов или высотой более 2 метров, доставка продавцу для ремонта, замены или снижения цены на этот товар осуществляется за счет и за средства продавца, к которому обратился потребитель, в место, где находится торговая точка, в которой был приобретен продукт и до места проживания потребителя.

Если продавец/производитель не выполняет это положение, транспортировка и возврат товара может осуществляться потребителем за счет продавца/производителя. Продавец/производитель возвращает разумные расходы на транспортировку и возврат товара на основании подтверждающих документов, представленных потребителем.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Шокирующие находки на рынках Молдовы: что попадает на стол жителям страны
Эксперт: почти все продавцы на кишиневских рынках мошенничают
Не дайте себя обмануть в "Черную пятницу": рекомендации правозащитника


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Дженнифер Лопес во время выступления на Супер-кубке в США
Фотособытия недели: "брексит", разгул коронавируса и горячий показ мод
Выпил – не садись за руль: как МВД Молдовы предлагает наказывать водителей
МВД применит жесткие меры к водителям, уличенным пьяными за рулем – видео
Онлайн карта распространения коронавируса
Карта распространения коронавируса 2019-nCoV - смотрите онлайн

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться