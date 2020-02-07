Десятки звонков в агентство по защите прав потребителей: что беспокоит граждан

Обратившиеся в учреждение рассказали о том, что большая часть техники, в которой была обнаружена неисправность, закуплена в Молдове.

КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком сообщает, что за последние 3 дня было получено более 30 звонков с сообщениями о неисправности функции SMART на телевизорах некоторых торговых марок.

Неисправность была вызвана отключением данной опции в тех товарах, которые были предназначены для других стран, но эксплуатируются в Республике Молдова. Во время звонков в учреждение покупатели сообщали о том, что большая часть продукции была приобретена в нашей стране.

Согласно положениям Закона о защите потребителей, отказ одной опции товаров длительного использования является незначительным несоответствием и не оказывает существенного влияния на пользование товаром.

Таким образом, потребитель имеет право в течение гарантийного срока попросить продавца предоставить ему полноценный товар бесплатно, отремонтировав или заменив его или воспользоваться соответствующим снижением цены.

Чтобы удовлетворить вышеупомянутые требования, потребители должны подать жалобу относительно купленного товара и предъявить копию кассового чека или копию другого документа, подтверждающего покупку (включая гарантийный сертификат). Учреждение сообщает потребителям, что образец заявления можно найти в разделе "Подача жалоб" на официальном сайте www.consumator.gov.md.

Срок решения по жалобе не может превышать 14 календарных дней с даты, когда потребитель уведомил продавца о несоответствии товара и подписал продавцу или уполномоченному лицу акт о сдаче-приемке или о доставке товара. Этот срок может быть продлен только с согласия потребителя и оговорен в договоре.

Если потребители не согласны с результатами рассмотрения жалобы или им отказали в ее удовлетворении , они имеют право обратиться в Агентство с новой жалобой, приложив к петиции копию ответа продавца или, в случае молчаливого отказа, документы, которые подтверждают обращение с жалобой к продавцу.

В случае товаров весом более 10 килограммов или высотой более 2 метров, доставка продавцу для ремонта, замены или снижения цены на этот товар осуществляется за счет и за средства продавца, к которому обратился потребитель, в место, где находится торговая точка, в которой был приобретен продукт и до места проживания потребителя.

Если продавец/производитель не выполняет это положение, транспортировка и возврат товара может осуществляться потребителем за счет продавца/производителя. Продавец/производитель возвращает разумные расходы на транспортировку и возврат товара на основании подтверждающих документов, представленных потребителем.

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