Десятки звонков в агентство по защите прав потребителей: что беспокоит граждан

КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком сообщает, что за последние 3 дня было получено более 30 звонков с сообщениями о неисправности функции SMART на телевизорах некоторых торговых марок.
Согласно положениям Закона о защите потребителей, отказ одной опции товаров длительного использования является незначительным несоответствием и не оказывает существенного влияния на пользование товаром.
Таким образом, потребитель имеет право в течение гарантийного срока попросить продавца предоставить ему полноценный товар бесплатно, отремонтировав или заменив его или воспользоваться соответствующим снижением цены.
Чтобы удовлетворить вышеупомянутые требования, потребители должны подать жалобу относительно купленного товара и предъявить копию кассового чека или копию другого документа, подтверждающего покупку (включая гарантийный сертификат). Учреждение сообщает потребителям, что образец заявления можно найти в разделе "Подача жалоб" на официальном сайте www.consumator.gov.md.
Срок решения по жалобе не может превышать 14 календарных дней с даты, когда потребитель уведомил продавца о несоответствии товара и подписал продавцу или уполномоченному лицу акт о сдаче-приемке или о доставке товара. Этот срок может быть продлен только с согласия потребителя и оговорен в договоре.
Если потребители не согласны с результатами рассмотрения жалобы или им отказали в ее удовлетворении , они имеют право обратиться в Агентство с новой жалобой, приложив к петиции копию ответа продавца или, в случае молчаливого отказа, документы, которые подтверждают обращение с жалобой к продавцу.
В случае товаров весом более 10 килограммов или высотой более 2 метров, доставка продавцу для ремонта, замены или снижения цены на этот товар осуществляется за счет и за средства продавца, к которому обратился потребитель, в место, где находится торговая точка, в которой был приобретен продукт и до места проживания потребителя.
Если продавец/производитель не выполняет это положение, транспортировка и возврат товара может осуществляться потребителем за счет продавца/производителя. Продавец/производитель возвращает разумные расходы на транспортировку и возврат товара на основании подтверждающих документов, представленных потребителем.
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