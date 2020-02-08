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Чем раньше, тем дешевле: молдаване раскупают путевки на летний отдых

© CC0 / Pixabay / SpencerWing
Общество
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Sputnik Молдова
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Самым бюджетным остается отдых в Болгарии. Путевки на двоих с проездом и проживанием в четырехзвездочном отеле будут стоить 450-500 долларов.

КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Популярность услуги раннего бронирования в Молдове с каждым годом растет, отмечают в столичных туристических агентствах. Более того, номера в некоторых отелях к началу февраля уже полностью раскуплены, сообщила менеджер по туризму Татьяна Панделя.

Жители Молдовы в своих предпочтениях постоянны. Как и прежде наибольшим спросом у молдаван пользуется турецкое побережье.

"Наши люди ценят турецкий сервис. На начало февраля скидка в турецкие отели составляет 35-40%", - рассказала сотрудница туристического агентства.

Девушка
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Таким образом, с учетом скидки путевку на двоих в Турцию на начало мая можно купить за 950-960 долларов. В такую же сумму и в тот же период обойдется путевка в Грецию, правда уже на неделю, отметила Панделя.

Самым бюджетным остается отдых в Болгарии. Путевки на двоих с проездом и проживанием в четырехзвездочном отеле будут стоить 450-500 долларов.

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Новинкой 2020 года для молдавских туристов станут чартерные рейсы в Черногорию. По словам Панделя, они будут открыты в конце июня. Это направление в последние годы набирает популярность у граждан Молдовы. В некоторых турфирмах путевки в Черногорию по раннему бронированию можно купить по цене до 200 евро. В такую сумму входит проживание, экскурсии и переезд до места назначения на автобусе.

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