Новая вспышка опасной болезни в Молдове: о чем предупреждают специалисты

Для здоровья человека эта болезнь не опасна, но с экономической точки зрения вирус наносит урон фермерам.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Новая вспышка африканской чумы свиней зарегистрирована близ села Таксобены, Фалештского района. Об этом сообщили в Национальном агентстве продовольственной безопасности.

"Вспышка африканской чумы свиней выявлена в Фалешстком районе. Новые случае вируса подтверждены у восьмерых особей кабанов, туши которых обнаружили в районе заповедника Pădurea Domnească", - сообщили в ведомстве.

Что такое африканская чума свиней

Вирус характеризуется лихорадкой, цианозом кожи и обширными кровотечениями во внутренних органах. Болезнь относится к списку A, согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.

При молниеносном течении животные гибнут без каких-либо признаков. При острой фазе инфекционного заражения у домашнего скота отмечаются одышка, кашель, появляются приступы рвоты, парезы и параличи задних конечностей. Наблюдаются серозные или слизисто-гнойные выделения из носа и глаз.

Больные животные больше лежат, зарывшись в подстилку, вяло поднимаются, передвигаются и быстро устают. Отмечают слабость задних конечностей, шаткость походки, голова опущена, хвост раскручен, жажда.

На коже в области внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей заметны красно-фиолетовые пятна, при надавливании они не бледнеют.

Африканская чума свиней бьет по экономике

На некоторых участках кожи могут появиться пустулы, на месте которых образуются струпья и язвы. Падеж домашнего скота от вируса составляет до 100 процентов, эффективного лечения против африканской чумы нет.

С конца 2016 года в Молдове постоянно регистрируются вспышки АЧС. В результате с октября 2016-го запрещен вывоз из страны свинины. Как поясняли ранее специалисты Национального агентства продовольственной безопасности, согласно международной практике, лишь по истечение 12 месяцев, если в стране не регистрируются вспышки заболевания, можно претендовать на возобновление экспорта.

Кроме того, с 25 октября 2016 года продолжает действовать запрет на ввоз в Молдову свиного мяса и мясной продукции.

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