Врач рассказал, как снизить риск появления онкологии

Медик назвал периодичность, когда мужчинам и женщинам необходимо проходить те или иные обследования у специалистов.

КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Чтобы уменьшить риск возникновения онкологии, следует регулярно проходить осмотры у медика. Такой точки зрения придерживается замглавврача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев, пишет РИА Новости.

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"Чтобы снизить риск, нужно, прежде всего, показываться доктору. В России действуют программы диспансеризации и скрининговые программы. Их игнорировать нельзя. На них можно, в том числе, пройти рентгенографию органов грудной клетки и томографию, пройти осмотры у маммолога и гинеколога", — сказал врач.

Специалист обратил внимание на то, что подобный способ помогает найти предопухолевые патологии, в том числе папилломы, полипы, аденомы, которые, однако, необязательно перерождаются в злокачественные формы.

Онколог также сообщил, что довольно часто пациенты обращаются за помощью врачей уже с выраженными симптомами, когда болезнь находится на серьезной стадии и требует долгосрочного лечения без гарантии выздоровления.

Кроме того, как заявил медик, несмотря на отсутствие единого графика диагностических процедур мужчинам рекомендуется раз в год посещать уролога и периодически обследовать легкие раз в год после 40 лет, а женщинам — проходить УЗИ молочных желез раз в полгода, а по наступлении 40-летнего возраста делать маммографию раз в два года. Кроме того, врач подчеркнул, что и женщинам, и мужчинам следует раз в год проходить флюорографию.

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В Молдове все больше онкобольных

В нашей республике онкологические заболевания являются второй по значимости причиной смертности после сердечно-сосудистых, и это стало приоритетной проблемой для системы здравоохранения. Для снижения заболеваемости в Молдове была разработана национальная программа борьбы с раком, рассчитанная до 2025 года, общая цель которой - снижение смертности с подобным диагнозом на 7%.

Сокращение числа летальных исходов от рака на треть к 2030 году является одной из целей в глобальном плане. Ежегодно онкозаболевания уносят жизни 9,6 миллиона людей во всем мире.

За последние четыре года частота случаев заболевания раком в Молдове увеличилась. По информации Нацбюро статистики в 2018 году более 10 тысяч граждан Молдовы боролись с онкологией.

Самым распространенной патологией в нашей стране является рак молочной железы. Если в 2014 году выявлено 954 новых случая злокачественных опухолей этого типа, то в 2018 году число увеличилось до 1 тысячи 125.

Вторая по распространенности - опухоль в трахее и бронхах (952 случая в 2018 году против 858 в 2014-м). Чуть менее часто встречается рак шейки матки - 745 случаев в 2018 году и 595 в 2014 году.

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